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《有嘻哈》JONY J將來台開唱！演出日期公佈「門票僅千張」

記者盧薇淩／台北報導

《中國有嘻哈》的饒舌選手JONY J因失誤中途被淘汰，憑藉超高人氣敗部復活，在外卡戰中以四連勝重返決賽舞台，以自成一派的曲風．與具有深度思想的歌詞，被賦予「嘻哈詩人」美名。2017年，他在體育館舉行萬人演唱會，門票1分鐘內售罄，更於去年在大陸開啟體育館級別的專場巡迴，而他也宣布7月27日將首度登台於Legacy Taipei開唱。

 ▲Jony J回應不服 。（圖／翻攝愛奇藝、翻攝微博）

▲Jony J曾出賽《中國有嘻哈》。（圖／翻攝愛奇藝、翻攝微博）
 
Jony J 2011年藉由一部介紹南京年輕嘻哈音樂人的紀錄片《Start It Underground》發跡，並於2013年發行首張個人Mixtape 《J HOOD》，專輯中一首獻給南京的歌曲《My City》，因真摯動人的歌詞廣受樂迷喜愛，獲得許多主流媒體的報導。沉潛3年後，JONY J 於2016年推出貼近內心的創作專輯《物女金》，對自己要求甚高的他認為「做自己」才是HIP HOP的核心，因此所有的創作都是對自己與對現實世界的深度剖析。

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▲▼jony j將來台開唱 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Jony J將來台開唱。（圖／理想國提供）

JONY J 憑藉著參加《中國有嘻哈》迅速於各界累積知名度，歌迷們紛紛稱呼他為「嘻哈詩人」、「思修老師」，加上清晰的咬字、大膽創新的音樂與成熟精湛的舞台魅力，為他贏得多座「最受歡迎歌手」的獎座；2018年底JONY J推出全新專輯《喜新戀舊》，且於43天內完成中國6城市的體育館巡迴，再度刷新中國嘻哈記錄。

2019全新巡迴JONY J決定回歸初心於各地的Live House演出，近距離與歌迷面對面交流。巡迴首場將於5月自嘻哈發源地紐約出發，並於7月27日首度登台於Legacy Taipei開唱，該場地最多只能容納千人，門票於本月14日下午2點於拓元售票系統開賣。

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