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贈獎／「厲陰宅宇宙」新角色《哭泣的女人》　墨西哥恐怖傳說席捲全球！

娛樂中心／綜合報導

憂羅娜（La Llorona），哭泣的女人，可怕的女鬼，受困在天堂和地獄之間，落入她親手封住的悲慘命運。光是提到她的名字，就會嚇壞全世界好幾世代的人們。憂羅娜在世時，因嫉妒之火淹死了自己的孩子們，然後痛不欲生，便跳入湍急的河流中。 這則歷久彌新的墨西哥傳說將會登上大銀幕，嚇壞全球觀眾。

《哭泣的女人》海報。（圖／華納兄弟提供）
▲《哭泣的女人》於4月17日正式上映。（圖／華納兄弟提供）

憂羅娜的眼淚是永恆的，同時也是致命的，半夜聽到她死亡吶喊的人都會遭逢厄運。她會在陰影下啜泣，為自己的孩子們祈禱，希望自己能代替他們而死。過了好幾百年，她的慾望變得愈來愈貪婪，而她加害人的方法也變得愈來愈可怕。

一名社工無視一個不安母親的恐怖警告，而這個母親被懷疑曾經危害自己的小孩。這名社工和她的孩子們很快就被捲入可怕的超自然領域。他們存活的唯一希望，也是逃過憂羅娜致命報復的唯一機會，可能就在於一個理想破滅的牧師，他的驅魔方法是牽制邪靈，逼近恐懼和信仰衝突的臨界。

《哭泣的女人》劇照。（圖／華納兄弟提供）
▲▼《哭泣的女人》劇照。（圖／華納兄弟提供）
《哭泣的女人》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
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 ◎活動時間：4/5(五)至4/9(二) 12:00止

◎活動辦法：

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◎得獎獎項： 《哭泣的女人》特映票一組(2張)  

使用時間地點：

台北場:

4/16 21:00  國賓長春廣場

台中場:

4/16 19:00 台中文心秀泰

高雄場:

4/16 1900 高雄喜滿客
 

◎得獎公布：4月9日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於4/11(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

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關鍵字

電影, 贈獎, 厲陰宅, 哭泣的女人, 溫子仁

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