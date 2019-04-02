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17歲秘戀阮經天7個月分手！劉品言「3戀情留陰影」拒絕再愛圈內人

娛樂中心／綜合報導

女星劉品言以「Sweety」出道，從歌手轉戰戲劇圈後，接連演出不少經典偶像劇，演藝事業穩定發展的同時，感情世界卻沒有著落，她坦言受到小時候經驗的影響，現在的自己不擅長與圈內人交往，不希望自己的私生活被徹底攤在陽光下，比起和男藝人談戀愛，更傾向找圈外人。

▲劉品言。（圖／翻攝自劉品言臉書）

▲劉品言。（圖／翻攝自劉品言臉書）

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據《中國時報》報導，劉品言有過幾段人盡皆知的戀情，初戀是和一起拍攝《綠光森林》的阮經天，那年她17歲，對方也不過23歲，戀情曝光後不只經紀公司反對，媽媽也生氣，戀情最後7個月告終。之後曾傳與大13歲的前立委謝國樑交往，2年前則有一段和大10歲的導演于中中在一起的地下情。

當年和圈內人的戀情，只要一曝光，經紀人、媒體、電視台全都會關注，希望私領域安靜的她坦言：「嚇到了。」因此在經過了幾段戀情後，30歲的劉品言認清自己不想再與圈內人交往，她渴望在私下約會時，不會因為彼此的身分受到干擾，「如果和圈外人交往就不會全部攤在陽光下。」

至於現在身邊有沒有合適對象，劉品言說有一位正在觀察的對象，不過因為對方在新加坡，雙方目前來往像網友，沒有經過正式的相處，八字還沒一撇。

▲劉品言17歲和阮經天合作《綠光森林》擦出愛火，談起這段初戀，她曾點頭承認是「純愛」。（圖／資料照／劇照）

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