NANA又美出新高度！《Kill It雙面殺手》挺身保護張基龍

文／艾利斯

最近開播的韓劇《Kill It雙面殺手》裡的NANA真的是美出一個新高度。而且除了美之外，可以看出她其實對演技也是有下過些功夫，雖然有點刻痕，但不顯太過青澀演技，完全是意料之外的收穫。

▲《Kill It雙面殺手》由張基龍、NANA主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）



從去年和宋承憲合作《Player》的鄭水晶，到目前水木劇《附身》的高俊熙以及《Kill It雙面殺手》的NANA，OCN電視台可以說是把目前韓國新生代視覺女神們一網打盡，並且都給她們送上「英氣十足」的角色。



在劇中，NANA是個從芭蕾舞者轉換跑道變成射鏢冠軍，且善於分析的警察。當她遇到張基龍所飾演的動物醫院院長的時候，就會保護慾滿點的照顧他。而不善言語但實際上是超強殺手的他，就沉默地隨她當起黑玫瑰。



印象最深的場面就是NANA心情不好，所以金基龍陪她去槍靶場紓壓。但是，為了不顯露身分，所以將靶打至58分就停下來，改瞄準旁邊的鐵罐，每發都直中同一靶點。

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▲NANA化身帥氣女警，不知張基龍身手老是保護他。（圖／翻攝自OCN官網）



前兩集的劇情其實都蠻緊湊的，較單純的故事線也讓人輕鬆能猜出未來的動向。但是，兩個模特出身的演員，實在是畫面太美，讓人捨不得放過，尤其透過官網當中的現場照片就知道，有著難得一見的連續快門所捕捉的照片上架，這可以說是前所未見。



而面對不斷拋出感情直球的NANA，能不能早早換到不是殺手身分，而是動物醫生的張基龍的回應呢，我想會成為這部最大的看點！



ps.再找照片的時候發現NANA跟李鍾碩真的長得好像，然後我久違的對主角們犯花癡，劇情絕不是這部最重要的看點，但保證顏質絕對不讓大家失望啊！

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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