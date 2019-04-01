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小禎激瘦40kg美腿全露　胡瓜承諾「380萬減肥獎金」拿到了！

記者李欣容／綜合報導

小禎（胡盈禎）成功瘦身40公斤，先前父親胡瓜承諾若瘦身有成要送380萬獎金，她今（1日）透露獎金已拿到，但還沒想到怎麼花，2月老公李進良生日，被問是否有一同慶生，她爽快直答「沒有」。

▲▼小禎腿部線條結實 。（圖／記者李欣容攝，翻攝自小禎臉書）

▲小禎瘦身有成，腿部線條結實。（圖／翻攝自Facebook／胡盈禎）

小禎和李進良分居6年，2月除了過年還逢李進良生日，小禎被問有無一同吃飯慶生，大翻白眼喊，「沒有，都6年了，你們怎麼還這麼驚訝，好了好了，趕快回去了。」

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▲▼小禎出席「台灣米養飽行動」 。（圖／記者李欣容攝）

▲▼小禎出席「台灣米養飽行動」記者會。（圖／記者李欣容攝）

小禎今（1日）出席台灣米飽養行動日，提倡吃飯並不會造成肥胖，反而要正常吃飯，搭配規律運動才會瘦，現在手上有5、6支代言，她感謝廠商愛戴，喊話各大品牌找她，「只要好用產品都可以，鍋具、健身器材，米也可以啊！」但瘦身產品卻推掉許多，「瘦身之前談了6、7支有吧，都在談啊，但真的我寧願這個錢不要賺。」

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

▲小禎推掉許多減肥代言，對產品把關嚴格。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

小禎工作滿檔，一直到4月才能喘口氣，都還來不及計畫暑假，今年又過一半，希望能靜下心好好安排下半年，找回自己的生活，「我還滿想找時間出去遊學一個月，念念服裝設計，重學法文也好，就是想出去走走。」至於會不會就此淡出演藝圈？小禎笑喊，「我太愛這份工作了，不太會啦！」

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小禎, 胡瓜, 李進良, 胡盈禎

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