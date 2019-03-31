重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

▲藤田富考上東京醫學院，閃電宣布退學日網傻眼。（圖／翻攝自推特／藤田富）

記者陳芊秀／綜合報導

26歲日本男星藤田富外型陽光帥氣，演出特攝劇《假面騎士Amazons》男主角「水澤悠」，成為大小朋友的螢幕英雄。他戲外重考一年，考取第一志願東京醫科齒科大學齒學部，不過31日閃電宣布自願退學，震驚日網。

藤田富原本立志當醫師，高中畢業後，應屆考取杏林醫學院醫學部，當時為了考上國公立大學，放棄資格重考一年，並且改考東京醫科齒科大學。他2012年考取大學後，被星探挖角入行當模特兒，後來向校方提出休學，2016年更演出《假面騎士》爆紅，現在忙碌於電視劇、舞台劇演出。

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▲藤田富被星探挖掘入行，2016年演出《假面騎士》爆紅。（圖／翻攝自推特／藤田富）

閃電宣布退學，藤田富坦言為了繼續從事演藝活動，復學一事認為已經不可能，「身為演員想推出更多作品，發現現在很喜歡演戲，2月時下定決心，想一輩子都從事有關演戲的工作。」他表示大學生活仍是重要的回憶，也會當作自己從事演員的力量。

網友得知藤田富退學直呼可惜，失望留言「先把大學讀畢業不是更好嗎」、「爸媽真可憐」、「錯誤的選擇」、「比起演藝圈當牙醫比較好」、「能體會爸媽付學費的心情嗎？」不過也有粉絲表示尊重，「雖然當牙醫師的演員也很好，本人有自己的目標吧。」