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獨家／謝和弦衝觀眾群饒炸！　超熱情唱5首...新近況曝光

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦（阿扣）30日在「2019 ETtoday好朋友野餐日」獨家登台表演，他一連演唱3首歌曲，唱到最後氣氛熱烈，觀眾不斷喊「安可」，阿扣最後還加碼清唱2首歌曲，並幫台下歌迷簽名、握手。而他2月中因「雙向情緒障礙」取消所有通告，康復後他公開露面演出，一現身舞台就熱力四射，問起近況，他也微笑向記者透露：「很好啊，也很久沒唱了。」今天還趕了2個通告，一樣活力十足。

▲▼2019好朋友野餐日,謝和弦。（圖／記者李毓康攝）

▲謝和弦衝下台跟粉絲互動。（圖／記者李毓康攝）

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謝和弦一上舞台就炸翻全場，他才唱第一首歌曲《像水一樣》就衝進觀眾群，馬上引起全場暴動，就連後面的觀眾也擠到前方，只為了近距離接觸。搖滾區第一排有粉絲拿小本子給他簽名，他問：「你幾歲？」小孩回答：「大班要升小學一年級。」他聽了笑說：「原來我最小的粉絲是大班的！那我不能亂講話了。」全場笑翻。

謝和弦個性率直，演出方式喜歡近距離接觸人群，雖然總讓工作人員擔心他安危，他也不顧一切衝下台，甚至坐在攝影台上演唱，而這些熱情的表現方式，成了他的招牌，也是與粉絲的默契。

▲▼2019好朋友野餐日,謝和弦。（圖／記者李毓康攝）

▲謝和弦一連演唱5首歌曲。（圖／記者李毓康攝）

總愛與粉絲「撞拳」表示友好與喜愛，謝和弦跟搖滾區每個粉絲熱情互動，甚至有人拿手中飲料杯讓他簽名，他看到後笑說：「是要請我喝飲料嗎？」但開完玩笑後，也來者不拒一一簽名、自拍。先前他因「雙向情緒障礙」取消通告，透過華納音樂表示已經好轉許多，他30日被問起近況，也微笑表示「很好啊」，今天跑了2個通告，而從他舞台上的熱力表現，也能看出他狀態平穩、活力十足。

▲▼好朋友野餐日，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼謝和弦個性直率也愛跟粉絲互動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼好朋友野餐日，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼好朋友野餐日，謝和弦演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2019好朋友野餐日,謝和弦。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日,謝和弦。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日,謝和弦。（圖／記者李毓康攝）

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