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想飛的鋼琴少年 男主角蓋爾基來台獨奏會

▲ 想飛的鋼琴少年 男主角蓋爾基來台舉辦獨奏會 。（圖／鴻宇國際提供）

▲ 想飛的鋼琴少年 男主角蓋爾基來台舉辦獨奏會 。（圖／鴻宇國際提供）

生活中心／台北報導

擁有明星光環於音樂、電影雙棲的偶像型鋼琴家泰歐˙蓋爾基(Teo Gheorghiu) ，在12歲拍了電影「想飛的鋼琴少年」後，持續於古典音樂發光發熱。蓋爾基將來台舉辦鋼琴獨奏會，讓台灣觀眾感受他成熟多元不同的音樂風格。

蓋爾基在2010年18歲時首度訪台舉辦鋼琴獨奏會，掀起一股鋼琴美少年的音樂旋風，票券秒殺一空，許多樂迷甚至到機場送機，期待著蓋爾基下次的訪台演出。

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2014年蓋爾基與長榮交響樂團合作「拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲」及多首獨奏曲，備受好評；2016年再度與長榮交響樂團合作貝多芬最負盛名的「皇帝鋼琴協奏曲」，還特別加演被稱為史上最難鋼琴作品之一的《伊斯拉美》，驚豔全場。

2019年蓋爾基將第四度來台舉辦鋼琴獨奏會，除了台北場也將特別至台南文化中心及花蓮縣文化局演出，這除了是泰歐睽違9年後，再度於台南舉辦鋼琴獨奏會，也是首度於花蓮演出，帶來的曲目包括多首德布西及鮮少於台灣被演出的作品，要讓台灣觀眾感受他成熟帶有多元不同的音樂風格。

泰歐2004年12歲就獲得 San Marino 國際鋼琴大賽首獎以及評審團特別獎，並於2005年獲得德國威瑪的李斯特國際鋼琴大賽首獎，逐漸在樂壇展露頭角。他也是在2010年繼指揮家杜達美(Gustavo Dudamel)、小提琴家費雪(Julia Fischer)後，獲得波昂貝多芬協會頒發「貝多芬指環」殊榮的音樂家，近年來他與世界各大交響樂團如英國皇家愛樂、匹茲堡交響樂團、英國室內樂團、慕尼黑交響樂團等一流團體合作，獨奏會足跡遍及如蘇黎世市政廳、琉森音樂節、倫敦威格摩爾廳等指標性場地。2006年擔任奧斯卡外語片「想飛的鋼琴少年(Vitus)」男主角，並擔任片中古典樂曲彈奏、錄製。

2019年第四度來台，除了音樂會外，也將於台北及台南舉辦大師班及見面會，與樂迷們分享他對音樂的想法及歷程。音樂會上半場將帶來全為印象樂派法國作曲家德布西的作品，包含自由短小卻能濃縮表現出繁麗的音樂元素的《前奏曲》， 讓聽者感受音樂排山倒海而來，卻又迅速消失無蹤的意猶未盡；創作靈感來自法國象徵派詩人魏爾倫作品的《月光》。下半場以五項全能的音樂家喬治·安奈斯可《第一號羅馬尼亞狂想曲》為始，中間穿插西班牙作曲家葛拉納多斯哥雅畫集中的《嘆息，少女與夜鶯》及阿爾班尼士西班牙組曲，最後以拉威爾炫爛充滿高超技巧的《圓舞曲》為終，不僅充滿民族色彩，多變的曲風及音色技巧，要讓樂迷們感受多元不同的音樂風格。

演出曲目：
德布希　月光曲　前奏曲：第一集
第1首：特耳非的舞姬們
第4首：飄散在暮色中的聲音與香味
第6首：雪上的足印
第8首：棕髮少女
第9首：中斷的小夜曲
第12首：敏斯特列爾
前奏曲：第二集
第2首：枯葉
第3首：酒之門
第5首：石南
第7首：月光下的陽台
安奈斯可：第一號羅馬尼亞狂想曲
葛拉納多斯：《嘆息，少女與夜鶯》選自《哥雅畫集》
阿爾班尼士：第一號西班牙組曲，作品47，第三首《塞維亞》（塞維亞納舞）
拉威爾：圓舞曲
演出時間、地點
2019年4月 9日 (二) 19:30 國家音樂廳
2019年4月11日 (四) 19:30 台南文化中心演藝廳
2019年4月12日 (五) 19:30 花蓮縣文化局演藝廳

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想飛的鋼琴少年, 蓋爾基, 鋼琴, 獨奏會, 國家音樂廳

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