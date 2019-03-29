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草屯囝仔「第一次」畫面曝光！　阿倉打80分：全都自己來

記者盧薇淩／台北報導

草屯囝仔29日推出新歌《為此時而唱》MV，這首歌對團員樞育與阿倉意義頗深，去年他們舉辦首場售票演唱會，這首演唱會主題曲、也是目前兩人征戰台灣各地廟會、商演、校園必唱的開門歌曲，這次MV剪輯當時演唱會上精彩畫面而成，把那珍貴的「第一次」、粉絲台下熱情的每一刻都紀錄下來。

▲▼草屯囝仔推出新歌 。（圖／混血兒娛樂）

▲草屯囝仔推出新歌 。（圖／混血兒娛樂）

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兩人如今回想起當時努力的一切都相當感動，樞育笑說：「我們那時什麼都不懂，就這樣傻呼呼去開會、討論節目內容、一點一滴地把這一切完成，當時心情很痛苦、壓力很大，但如今想起來蠻好玩的，努力都是值得的。」

阿倉為自己處男唱打了80分：「是意猶未盡呀！第一次辦演唱會，全部都是我們自己來，學影片剪輯、學著構思內容，為辛苦幕後團隊打100分，但我自己還有進步空間，爸媽家人都特別北上來觀看，從剛開始他們不認同玩音樂，到現在用行動支持，我沒有想哭、心情是亢奮的！」兩人異口同聲說，辦演唱會動員人脈最為困難，親友從南投包了2台遊覽車力挺、宮廟朋友也購票相挺，讓他們相當感動。

▲▼草屯囝仔推出新歌 。（圖／混血兒娛樂）

▲草屯囝仔回憶當時奮鬥過程 。（圖／混血兒娛樂）

當時他們來安排一個橋段，槍，想請工作人員扮成媽祖娘娘，吊鋼絲從天而降飛進舞台，最後因為場地結構問題被打槍，樞育表示：「想法有點天馬行空，但真的很酷！希望未來有機會能實現這樣的演出。」草屯囝仔賣力宣傳新輯、每天從南投開車出發到台北上通告，短短2個月北中往返超過40趟，阿倉不嫌苦，樞育則坦言心裡很累，但很充實，「希望貓咪在家盡量不要破壞東西，我回去當貓奴立刻清貓砂。」

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草屯囝仔, 阿倉, 樞育

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