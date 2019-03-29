ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林明禎穿古裝飄仙味！　辣挺E奶自拍「俯瞰視角」太邪惡

記者盧薇淩／台北報導

歌手林明禎擁有完美的身材比例，被譽為「真人版娜美」，在古裝手遊廣告代言中扮演柔美風情萬千的「盛唐小公主」，即使身穿古裝仍展現姣好身材曲線。日前在社群軟體PO出火辣短片，她解放32E的好身材，還換上粉色華美的繡花唐服，而手工縫製的珠花蕾絲相當厚重，在拍攝時除了擺出美麗的表情，還要不時拉衣角，防止衣服滑落走光。

▲▼林明禎手遊 。（圖／ic影像、翻攝ig）

▲林明禎手遊代言 。（圖／ic影像、翻攝IG）

請繼續往下閱讀...

林明禎原本一頭俏麗短髮，也接上髮片變成浪漫的及腰長髮、配戴頭飾，梳妝成唐朝女生的裝扮。頭頂接髮的重量就有接近一公斤重，另一個角色則形成了強烈對比，是英氣颯颯的中性扮相「幻夜守護者」，拿著一把長劍，瞬間又從盛唐小公主變身為瀟灑劍士，讓她直呼：「我看到自己的裝扮都快愛上我自己了，也激發我想演出古裝劇的想法。」儘管身穿的衣服與頭髮上的接髮相當沉重，但她在拍攝廣告的期間即使已超過12小時卻從不喊累。

▲▼林明禎手遊 。（圖／ic影像、翻攝ig）

▲林明禎自拍曬性感身材 。（圖／翻攝IG）

林明禎穿上古裝，也在IG放上自拍影片，只見她拿著手機由上往下拍，好身材一覽無遺的俯瞰視角，讓網友直呼性感。ˊ而她也透露，平時興趣除了健身之外，玩手遊、電玩也是她的興趣之一，可以互相討論戰略玩法，互虧對方操控技巧，她透露：「我平時常玩手遊，有時放假會待在家一整天打手遊或是電動接近10個小時，甚至會玩到超過就寢的時間。」

▲▼林明禎手遊 。（圖／ic影像、翻攝ig）

▲▼林明禎古裝扮相 。（圖／翻攝IG）

▲▼林明禎手遊 。（圖／ic影像、翻攝ig）

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

「鄭俊英14人群組」歌手K、J是他們？　節目赴德國遭扯買春

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林明禎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄧紫棋揭「4年前被逼續約內幕」　爆蜂鳥已起訴…遭求償1.2億！
  2. 寇弟看《愛上觸不到的你》爆淚！難忍情緒：我哭得像嬰兒
  3. 鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的
  4. 女神現身左營高鐵站！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖
  5. 《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方
  6. 民視家變！郭倍宏發怒澄清　聲明「董事會決議無效」
  7. 酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」
  8. 《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖
  9. 陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時
  10. 短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366