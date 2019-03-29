林明禎穿古裝飄仙味！　辣挺E奶自拍「俯瞰視角」太邪惡

記者盧薇淩／台北報導

歌手林明禎擁有完美的身材比例，被譽為「真人版娜美」，在古裝手遊廣告代言中扮演柔美風情萬千的「盛唐小公主」，即使身穿古裝仍展現姣好身材曲線。日前在社群軟體PO出火辣短片，她解放32E的好身材，還換上粉色華美的繡花唐服，而手工縫製的珠花蕾絲相當厚重，在拍攝時除了擺出美麗的表情，還要不時拉衣角，防止衣服滑落走光。

▲林明禎手遊代言 。（圖／ic影像、翻攝IG）

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林明禎原本一頭俏麗短髮，也接上髮片變成浪漫的及腰長髮、配戴頭飾，梳妝成唐朝女生的裝扮。頭頂接髮的重量就有接近一公斤重，另一個角色則形成了強烈對比，是英氣颯颯的中性扮相「幻夜守護者」，拿著一把長劍，瞬間又從盛唐小公主變身為瀟灑劍士，讓她直呼：「我看到自己的裝扮都快愛上我自己了，也激發我想演出古裝劇的想法。」儘管身穿的衣服與頭髮上的接髮相當沉重，但她在拍攝廣告的期間即使已超過12小時卻從不喊累。

▲林明禎自拍曬性感身材 。（圖／翻攝IG）



林明禎穿上古裝，也在IG放上自拍影片，只見她拿著手機由上往下拍，好身材一覽無遺的俯瞰視角，讓網友直呼性感。ˊ而她也透露，平時興趣除了健身之外，玩手遊、電玩也是她的興趣之一，可以互相討論戰略玩法，互虧對方操控技巧，她透露：「我平時常玩手遊，有時放假會待在家一整天打手遊或是電動接近10個小時，甚至會玩到超過就寢的時間。」

▲▼林明禎古裝扮相 。（圖／翻攝IG）