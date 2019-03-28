紅髮艾德演唱會指定！「靠北渣男專門戶」安瑪莉首度來台開唱

記者吳孟庭／綜合報導

英倫新生代創作歌姬安瑪莉（Anne-Marie）被紅髮艾德指定為演唱會開場嘉賓，2016年以一首靠北男友偷吃的創作單曲《Alarm》闖進英國金榜TOP 20。實力備受肯定的她，宣布即將來台開唱啦！

▲「靠北渣男專門戶」安瑪莉首度來台開唱。（圖／LIVE NATION提供）

27歲的安瑪莉在年幼時演出音樂劇，而結識鐵肺歌后Jessie J，同經紀公司的紅髮艾德更是經常一起創作的好友，兩人惺惺相惜，紅髮艾德甚至親自邀請安瑪莉擔任他歐洲與北美巡迴的開場嘉賓。

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安瑪莉的音樂也逐漸為人熟知，與Clean Bandit（潔淨的盜賊）合作《Rockabye》成為英國金榜22年來首支蟬聯9周冠軍的單曲，後續發行和渣男說再見為靈感的歌曲《Ciao Adios》，成為她第二支英國金榜TOP 20夯曲。2018年更與全球百大DJ Marshmello合作《FRIENDS》，攻上英國單曲榜前5名。

▲「靠北渣男專門戶」安瑪莉首度來台開唱。（圖／LIVE NATION提供）

被視為2018年流行樂界最熱門的大物新女聲，預定在今年夏天7月24日首次來台開唱，晚間8點於永豐LEGACY TAIPEI音樂展演中心會歌迷，均一價2500元全站席，4月14日早上11點於拓元售票系統正式開賣。