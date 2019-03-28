一戰紀錄片《他們不再老去》沒有主角　名導彼得‧傑克森的意圖為何？

文／十月凱文

曾拍過《魔戒》系列三部曲、《哈比人》系列三部曲以及《金鋼》的彼得·傑克森（Peter Robert Jackson），是好萊塢首屈一指的大導演，無論在劇情或是特效的掌握上，都絕對是一等一的高水準。

這一回拍《他們不再老去》，一個沒有主角，完全沒提到任何一個軍人名字，沒有主線劇情的紀錄片，到底是為什麼呢？

「為了我的爺爺。」



▲《他們不再老去》是第一次世界大戰的紀錄片／圖／翻攝自IMDb

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彼得·傑克森拍《他們不再老去》時，耗費非常大的心力。一開始其實是帝國戰爭博物館與英國廣播公司詢問他有沒有興趣製作一部紀錄片，用以紀念第一次世界大戰停戰一百週年，他毫不猶豫就答應這個要求。

「我非常專注於研究第一次世界大戰，我的祖父曾參加過這場戰役。我最欣賞的作家，《魔戒》系列、《哈比人》的托爾金也參加過這場戰役，我一直很想知道祖父經歷過怎樣的故事。事實上在開拍這部電影之前，我就已經有很多個人收藏品，存在一次世界大戰的制服及武器。」

雖然帝國戰爭博物館願意貢獻一次世界大戰的影片，但仍有不少問題。

他們的庫存紀錄總共有2200個小時，該如何取材呢？

「我們試作了一個三分鐘的短片，這些原本黑白膠卷裡的人物，突然活生生地出現在我們眼前。我當時領悟到這部電影的重點是人性，讓這些人、這些事可以再度回到我們的生活中，永不被遺忘。」



▲彼得·傑克森讓戰爭片變成彩色，重現在世人眼前／圖／翻攝自IMDb

彼得·傑克森也大膽採用一些訪問畫面，但完全不告訴我們，這些老兵到底是誰，以及這些老兵發生過怎樣的故事，就以交談的方式讓我們了解這些老兵。原因就是為了不想讓觀眾覺得歷史細節太複雜，無法進入。

「不論當時是第一次世界大戰中的哪一年，或是哪一場戰役，我將訪談剪輯在一起，從不同戰役、不同官兵的角度，橫跨數年，匯集官兵們的說法，得到我心中最真實的感受。」

不過彼得·傑克森也坦言《他們不再老去》這部電影，對他來說像是一個私密的個人經驗，他甚至分文未取，沒拿任何一毛錢，就為了完整呈現這部精彩的電影。

「重點不是英國人、美國人、俄羅斯人或是德國人。」

彼得·傑克森想讓觀眾了解戰爭的殘酷，這場戰爭曾讓他的祖父歷經影響一生的傷痛，也許對他來說，這也是一種療癒家族的方式吧。