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《與惡》插曲她唱的！溫昇豪讚「鑽到心坎裡」隔9年終合作

記者盧薇淩／台北報導

郁可唯新專輯《路過人間》將發行，因為《犀利人妻》一劇，郁可唯與男主角溫昇豪彼此慕名已久，想不到9年後，由溫昇豪主演的《我們與惡的距離》再度採用郁可唯的新歌《路過人間》，這次兩人不再只有隔音樂交流，郁可唯很開心地邀得溫昇豪前來出演這首歌的MV，也驚見旅居義大利多年的王秀峰身影，王秀峰與郁可唯見面的第一場戲就是互相擁抱，瞬間拉近了兩人的距離。

▲▼郁可唯跟溫昇豪拍mv 。（圖／華研提供）

▲郁可唯跟溫昇豪拍MV。（圖／華研提供）

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溫昇豪笑說，每次與朋友聚會，朋友必指定溫昇豪要點唱《指望》，所以感覺兩人好像已經認識了十年。郁可唯也表示兩人雖然第一次相見，但真的有認識已久的感覺。因此兩人要對戲時很有默契，溫昇豪也適時向郁可唯提供表演上的建議，讓兩人演出的離別劇情更有戲劇張力。溫昇豪也表示，MV拍攝地點剛好就是《我們與惡的距離》拍攝場景，「我覺得有很多巧合，人與人之間肯定是有緣份的，剛好這首歌也是這齣戲搭配的歌曲，所以一切都是冥冥之中有註定。」

▲▼郁可唯跟溫昇豪拍mv 。（圖／華研提供）

▲郁可唯跟溫昇豪睽違9年合作。（圖／華研提供）

拍攝前，溫昇豪反覆細聽《路過人間》這首歌，「拿著歌詞，戴著耳機，我很喜歡可唯處理氣聲的聲音。一開始的『嘿』好像在跟你說話，告訴你要跟你說個故事，叫你仔細聆聽。她就這樣慢慢跟你說話，慢慢地鑽到你心坎裡，很耐聽。」久違的王秀峰是應導演蕭雅全之邀，特地從義大利飛回台灣客串演出，王秀峰笑說：「可唯真的很棒！是個活潑可愛的女孩。朋友聽到我要拍她的MV，都紛紛嚷著說要探班，所以能參與演出真的很開心。」

▲▼郁可唯跟溫昇豪拍mv 。（圖／華研提供）

▲郁可唯推出新專輯。（圖／華研提供）

《我們與惡的距離》上檔後好評不斷，《路過人間》這首插曲在劇中巧妙表達出劇中人物的悲歡離合。這首歌敘述在短短生命裡，人與人之間會經由不同的關係所連結起來，雖會因時間前行而有分合，但人生不應該糾結在過往的傷痛，而忘記期待往後的人生。

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關鍵字

郁可唯, 犀利人妻, 溫昇豪, 王秀峰

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