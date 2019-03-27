「ETtoday看電影」話題影集討論會！來直播跟我們聊天~

娛樂中心／綜合報導

台劇《我們與惡的距離》播出後造成旋風口碑！上週播出兩集後討論度爆表，本周「ETtoday看電影」將跟大家一起討論近期話題劇集，除了台劇之外，還有動畫美劇《愛X死X機器人》，這些你都追上了嗎？3月27日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影粉絲團」或「星光雲App」。

▲▼ 《我們與惡的距離》劇照。（圖／公視提供）

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《我們與惡的距離》開播才2集，卻集結了多個社會矛盾的內容，結合近期時事與善惡的探討，內容令觀眾震驚，媒體對新聞快訊的處理界線、精神病院到底該設在哪、民眾的私刑正義等，再搭配每集開頭，隱藏在鍵盤背後的網友留言截圖，究竟大眾所崇尚的善，是真善？還是偽善？

除了話題影集之外，本周夯電影將介紹DC的中二英雄《沙贊》，與迪士尼經典改編真人版《小飛象》！喜歡電影的朋友，歡迎一起到直播間聊天，3月27日下午5點，記得鎖定「ETtoday看電影粉絲團」或「星光雲App」。

▲《沙贊！》。（圖／華納兄弟影業提供）

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

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