男星鼻梁被「打出血痕」　走進日據時代監獄全身發抖

記者李欣容／綜合報導

在電影《比悲傷更悲傷的故事》中飾演小K的石知田，這此在客家電視《日據時代的十種生存法則》中飾演以台灣新文學之父賴和為形象的角色。大部分劇情都是被打、被關，拍攝時採用逆光，就算被拷打也都還是散發帥氣感。

▲石知田在前身為日據時代的監獄拍攝 。（圖／客家電視台提供）

石知田在《日》劇中的長時間都傷妝上陣，他笑說自己最光鮮亮麗的造型，竟是在殺青那天，可以用帥氣的裝扮上場，大家反而很不習慣，直挖苦他說：「原來你長這樣啊？」

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▲石知田劇中都是被打的戲 。（圖／客家電視台提供）

在劇中除了有不少被打的橋段，還有被關入獄中的情節，石知田表示，獄中場景安排在大同分局拍攝（前身是日據時代監獄），一進到裡面內心的恐懼自然就表現出來。

▲石知田的畫面都用逆光拍攝。（圖／客家電視台提供）

拍攝石知田的時候多半是用逆光，就算被拷打還是散發一種帥氣的感覺，石知田解釋，因為自己太多被打的戲，再加上場次又是跳著拍，常常拍攝前還要先確認一下這場戲是傷在哪裡，有時候都還會錯亂。

《日據時代的十種生存法則》由吳政迪、石知田、張寗等人演出，預計在4月8日播出，屆時也會在客家電視及YouTube頻道同步播出。