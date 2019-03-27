ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星鼻梁被「打出血痕」　走進日據時代監獄全身發抖

記者李欣容／綜合報導

在電影《比悲傷更悲傷的故事》中飾演小K的石知田，這此在客家電視《日據時代的十種生存法則》中飾演以台灣新文學之父賴和為形象的角色。大部分劇情都是被打、被關，拍攝時採用逆光，就算被拷打也都還是散發帥氣感。

▲▼ 石知田在前身為日據時代的監獄拍攝 。（圖／客家電視台提供）

▲石知田在前身為日據時代的監獄拍攝 。（圖／客家電視台提供）

石知田在《日》劇中的長時間都傷妝上陣，他笑說自己最光鮮亮麗的造型，竟是在殺青那天，可以用帥氣的裝扮上場，大家反而很不習慣，直挖苦他說：「原來你長這樣啊？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 石知田在前身為日據時代的監獄拍攝 。（圖／客家電視台提供）

▲石知田劇中都是被打的戲 。（圖／客家電視台提供）

在劇中除了有不少被打的橋段，還有被關入獄中的情節，石知田表示，獄中場景安排在大同分局拍攝（前身是日據時代監獄），一進到裡面內心的恐懼自然就表現出來。

▲▼ 石知田在前身為日據時代的監獄拍攝 。（圖／客家電視台提供）

▲石知田的畫面都用逆光拍攝。（圖／客家電視台提供）

拍攝石知田的時候多半是用逆光，就算被拷打還是散發一種帥氣的感覺，石知田解釋，因為自己太多被打的戲，再加上場次又是跳著拍，常常拍攝前還要先確認一下這場戲是傷在哪裡，有時候都還會錯亂。

《日據時代的十種生存法則》由吳政迪、石知田、張寗等人演出，預計在4月8日播出，屆時也會在客家電視及YouTube頻道同步播出。

推薦閱讀

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

日據時代的十種生存法則, 石知田

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《復仇者4》海報透玄機！影迷驚呆：洛基、葛摩菈沒死？她回歸了！
  2. 炎亞綸怒了：到底有完沒完！轟粉絲狂干涉工作「畸形風情」
  3. 男星鼻梁被「打出血痕」　走進日據時代監獄全身發抖
  4. 嚴立婷怒了！　大合照「老公女兒戲碼」看完狂翻白眼：幹嘛？
  5. 男星拍10分鐘性侵片「連喬12hrs」　AV女優直喊：來真的！
  6. 總統府前重現《大佛普拉斯》配樂　生祥樂隊+交響樂團凱道演出
  7. 天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情
  8. 韓男偷拍女生如廁一年6千宗報案！網劇寫實演出來爆雞皮
  9. 贈票／最硬最殺樂團大組合　SUPER BAND團團轉演唱會
  10. 浪Live鬥牛張家瑋全新創作單曲　3／28正式數位發行！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366