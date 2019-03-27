韓男偷拍女生如廁一年6千宗報案！網劇寫實演出來爆雞皮

文／鍾樂偉

韓星鄭俊英爆出不法偷拍性愛影片，其行為已使人感到勃然大怒，殊不知相隔一周後，韓國警方又傳出拘捕了4名男子，懷疑他們經營著一個非法影片網站，在南韓國內幾千多間酒店內安裝針孔鏡頭，偷拍住客的一舉一動，並上載至該網站上，供會員付費直播觀看。

▲鄭俊英才因偷拍正式被拘留。（圖／CFP）

「偷拍」近年成為韓國社會其中一個最燙手的爭議問題。據BBC報導，光是2017年韓國警方便已收到超過6000宗關於偷拍的報案，比2012年超出接近3倍，而受害人近9成都是女性。只可惜，申報數字提升，並不代表所有犯案者都被嚴懲，被捕的5000多人中，只有不到2%被判入獄。有人說因為韓國警察多是男性，他們往往因為偏向保障男士利益，對犯案者多會從輕發落，使偷拍不法之事繼續蔓延。

請繼續往下閱讀...

去年有一部以女性權益為題材製作的網劇－《即使敏感點也沒關係（좀 예민해도 괜찮아）》，因為故事大獲好評，上月便推出了該劇的第二季。在第二季的第6集，便順應著去年韓國社會「MeToo」運動下，帶動起女性反抗偷拍的新社會風潮，推出了一個以此主題構思的短劇。

▲韓男偷拍女生如廁，網劇全都真實演出來。（圖／翻攝自vlive）

劇中可以得知，韓國不少女生洗手間內，都被不法之徒偷偷地在內擺放了數之不盡的針孔鏡頭，拍攝她們如廁片段，並上載至影片網供別人欣賞。正因如此，今天大部份韓國女性都顯得人心惶惶，擔心自己成為下一個受害者，被迫不敢再到公共洗手間上廁所，影響她們的日常生活。

如今經過鄭俊英事件，還有首爾警方自去年開始，因為社會壓力下，決定雷厲執行打擊洗手間偷拍女性的案件後，現在再有4名男士被警方拘捕，希望能有助打開一個革新潮，以嚴懲處理所有犯案者，糾正社會一直以來保留的歪風，讓女性都能重獲自在如廁的自由。

▼《即使敏感點也沒關係》演出韓國偷拍問題。（影片來源：Facebook 鍾樂偉，如遭刪除敬請見諒。）

本文由鍾樂偉【偷拍女性成風的韓國，連韓劇也以此為話題】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多鍾樂偉專欄文章

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！