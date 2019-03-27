黃子韜不甘當女主背景！　「抱胸扶額搓下巴」耍帥3招笑翻自己：我為什麼要這樣

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星黃子韜曾是韓團EXO成員，2015年自行解約回到中國發展，不只參與綜藝錄製，更跨足戲劇圈發展。近日他主演的陸劇《夜空中最閃亮的星》正在熱播中，身為男主角的黃子韜，26日也發了一則微博宣傳，但卻暴露了自己時時不忘耍帥的本能，讓粉絲們全笑翻。

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▲夜空中最閃亮的星由黃子韜和吳倩領銜主演。（圖／翻攝自微博／黃子韜、夜空中最閃亮的星官博）

《夜空中最閃亮的星》由黃子韜搭檔新生代女星吳倩出演，劇情講述熱愛音樂的4個年輕人，為了逐夢而匯集在一起，展現了年輕人特有的青春勵志的一面。

在劇中飾演傲嬌人氣偶像「鄭柏旭」的黃子韜，26日也在微博分享一張與女主角「楊真真」（吳倩 飾）的劇照，並發文寫道「什麼玩意兒哈哈哈哈哈，我當時為什麼要這樣站著，忘了怎麼安排的了哈哈哈哈」。

只見身穿黃色上衣的吳倩坐在診間裡，面前穿著白袍的醫生正在為她診斷傷情，隱約還能見到她手肘上的瘀青痕跡。而站在兩人身後的黃子韜雖然略為模糊，但明顯可以看到他一手抱胸，另一手不時撐著額際，又忍不住搓搓下巴，全程沉浸在自己的世界裡不斷耍帥的模樣，讓網友笑翻，讚他「即使身為背板也不馬虎」，更笑說他應該是「沉迷在自己的美貌中無法自拔。」

▲黃子韜在戲裡連當背板都耍帥。（圖／翻攝自微博／黃子韜）