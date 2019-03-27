鍾麗緹被爆懷第四胎成功！　寬鬆衣遮肚…小12歲老公抱緊護妻

記者陳芊秀／綜合報導

性感女神鍾麗緹和小12歲的男星張倫碩結婚2年，婚後拼生第四胎，早前來台拍電影《一吻定情》，一度放棄懷孕機會，不過最近傳出懷孕了！她被港媒被拍到小腹微凸，疑似懷孕，近日和老公、婆婆現身機場，衣著寬鬆，遮肚動作引發外界好奇。

▲鍾麗緹被爆懷第四胎，消息曝光後首度現身機場。（圖／CFP）

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現年48歲的鍾麗緹日前和婆婆逛街時，被民眾拍到小腹微凸，令外界好奇是否懷了第四胎。她被爆懷孕後首度現身機場，和老公張倫碩、婆婆有說有笑，此時身穿黑色寬鬆休閒服，手掛著外套遮住肚子，腳踩長靴，被丈夫搭肩摟入懷，婆婆還負責推著行李推車，一行人有說有笑，見到媒體跟拍，還停下來給大家拍合照。

▲鍾麗緹身穿黑色寬鬆外衣，手拿外套遮肚，老公張倫碩摟緊緊。（圖／CFP）





▲鍾麗緹和張倫碩對視放閃，婆婆負責輕推行李推車，再度引發外界聯想懷孕了。（圖／CFP）



鍾麗緹結婚3次，現在育有3個女兒，最大已經21歲，最小則是9歲，為了懷第四胎，特地到美國做試管嬰兒，並調養身體準備懷孕，過程中受邀演出《一吻定情》，於是錯過懷第四胎的機會。她對懷孕保持樂觀心情，為拼生子相當注重保養子宮，不碰生冷的食物、酒跟咖啡因，每天喝2000c.c的水，有關懷孕傳聞則尚未做出回應，網友則輪番獻上祝福。

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