周揚青「粉粉櫻花妝」激美！網求腮紅唇膏色號　她爆笑…揭開尷尬真相

記者李湘文／綜合報導

網紅周揚青在感情、事業方面兩得意，除了跟羅志祥穩定交往之外，經營網拍也有聲有色，成為許多粉絲心目中的時尚指標。她近日到日本旅遊，PO出美美的和服照片，搭上粉嫩妝容，被網友狂讚「超美」、「出美妝教學吧」，然而本人卻尷尬自爆，根本不是用了什麼厲害的化妝品，「是用畫筆塗的！」

▲周揚青PO出美美的和服照。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

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周揚青25日分享日本旅遊照片，穿著一身以米色為底、粉嫩櫻花妝點的和服，搭配粉色髮飾，使整個人顯得溫柔婉約。她還把鏡頭拉近拍臉，分享自己的「粉粉妝」，只見腮紅和口紅都跟她身上的衣服顏色相近，完美搭配，吸引許多女粉絲狂問口紅、腮紅色號，更有許多人敲碗要她拍美妝教學。

▲周揚青的妝容吸引許多粉絲求教學。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

▲周揚青揭曉「粉粉櫻花妝」的真相。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

然而，周揚青26日在Instagram限時動態揭曉答案，PO出照片尷尬表示：「笑死了，我看到有人竟然在發微博求我這張圖的腮紅和口紅色號，我真的不好意思告訴她，這是我用畫筆塗上去的……」揭露漂亮的「粉粉妝」背後真相，原來是加上了後製技巧的幫助。

▲周揚青平時常展現濃豔妝容。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

周揚青多年來化妝化出心得，常隨心所欲的變換甜美、帥氣風格，曾坦承如果不化妝，就會擔心拍起照來不好看，所以喜歡自己化濃妝的樣子，「一化妝就有氣場了，不化妝走路都會像小朋友。」有時因為妝容變化大，她還會被酸民質疑「又整型」，有時自己看了化妝前後照片，也會忍不住吐槽「為什麼可以差這麼多」，坦然自黑。