限古令爆「閃電解禁」　陸網怨太嚴…歐陽娜娜《大主宰》能播了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸日前傳出「限古令」升級，不允許武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等劇播出，更有人悲觀預測會一路禁到10月。陸網26日傳出好消息，古裝劇4月可以播了！

▲限古令傳出解禁消息，歐陽娜娜《大主宰》能播了。（圖／翻攝自微博／大主宰）

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網路爆出一張訊息截圖，內容提到限制古裝劇引起激烈反應，廣電總局網路司召集3家平台開會，古裝劇4月可以恢復播出，但是有3個條件，第一個條件是每月15日網路平台要提報月度劇集上線的計劃，第二個條件是時裝劇播出需佔60%，第三個條件是沒有拿到上線許可的作品，不能提前排播和宣傳，爆料最後強調，參與會議的3家平台業者已經寫了保證書。

▲網傳限古令引發輿論反彈，再擬3條件，古裝劇即可4月復播。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）





▲《新白娘子傳奇》一度延播，現在宣布4月3日播出。（圖／翻攝自微博／新白娘子傳奇）



根據最新限古令要求，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等7大類型古裝劇通通受限，原本定檔的《新白娘子傳奇》延播，緊接著王大陸《狼殿下》、歐陽娜娜《大主宰》、楊祐寧和章子怡《帝凰業》上檔行程通通受到影響。隨著「限古令」傳出解禁，原本面臨雪藏的作品又有了上檔機會，網友紛紛留言「要提高質量而不是單純的限播」、「古裝劇是我們的特色，沒了看啥！」

▲王大陸、郭書瑤《狼殿下》尚未定檔，已經受到限古令影響。（圖／翻攝自微博／狼殿下）





▲楊祐寧《天龍八部》限古令影響，傳出2019年難上檔。（圖／翻攝自微博／天龍八部）

