孟耿如弟弟患憂鬱症離世！　家人1個月前才替他慶生：求你平安快樂

記者李湘文、林彥君／台北報導

藝人孟耿如的弟弟在近日輕生，得年23歲，消息一出震驚圈內外。她跟弟弟感情要好，2月底才PO出為對方慶生的照片，為他祈求「平安快樂」，未料還沒過多久，就傳出憾事。

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▲孟耿如2月才跟姊姊一起替弟弟慶生。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

孟耿如平時就常曬出弟弟照片，笑說對方就是「男版的自己」，一起出門還會被誤認為情侶。她2月底也分享慶生照，3姊弟一起出去唱歌，慶祝弟弟23歲生日，感性祝福：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子♥ 永遠愛你。」

據悉，孟耿如弟弟患有憂鬱症，在上週輕生離世，令交往1年多的女友和家人都十分悲痛。孟耿如受到打擊，心裡也很難過，但堅強地沒有聲張，現在陪著父母處理後事；包括舞台劇《花吃花》在內，她仍會繼續完成已排定的工作。

▲孟耿如2月為弟弟祈求「平安快樂」。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

對於孟耿如家中憾事，男友黃子佼表示「謝謝關心」，透露孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力維繫情緒，「我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

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