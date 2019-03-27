李玉璽現身北海岸！帶60粉淨攤5小時　「你們讓我驕傲」畫面感動

記者盧薇淩／台北報導

歌手李玉璽今年出道第5年，31日將迎來26歲生日，他24日舉行出道5週年生日音樂會，帶著60位粉絲到北海岸淨灘，在海邊冷風襲來，一行人低頭撿拾垃圾，有大型枯樹枝、塑膠，也一起合作拔起、整理垃圾。更難能可貴的是，淨灘過程中，沒有任何一位粉絲拿手機拍照及開玩笑，認真的態度讓李玉璽感動說：「在我還沒真正成為讓你們驕傲的人之前，你們先讓我驕傲了！」

▲李玉璽帶粉絲到海邊淨灘。（圖／翻攝臉書）

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李玉璽24日特地向劇組請假從廣州回台，和粉絲舉行生日音樂會，原本只限制40人報名，第一分鐘就湧入上百人搶票，最後名額加開到60人。音樂會上和粉絲一起唱歌、玩互動遊戲，後援會還特別訂製了翻糖蛋糕，並將李玉璽這5年的心路歷程拍成影片，讓他看了相當感動。而這次別具意義的淨灘活動，靈感源自李玉璽先前受訪時曾說，「有一天想跟粉絲淨灘做公益、吃飯。」沒想到粉絲們始終把他的話放在心上。

▲李玉璽和粉絲長達5小時淨灘。（圖／翻攝臉書）

一直希望自己能成為「讓粉絲驕傲的偶像」，那天淨灘後，李玉璽覺得粉絲更讓他驕傲，因為長達5小時的淨灘活動，沒有粉絲拿手機出來拍照，也沒有人怕髒、透懶，還是很有秩序地完成任務，李玉璽說：「這次的活動真的很有意義，看到在海邊為環境盡一份力的畫面真的很感動。謝謝所有參與的你們，沒有參加到的朋友們，我會一直都在！之後有機會我們再一起製造更多有意義的回憶。」

李玉璽謝謝粉絲，給了一個很棒的生日，「在我還沒真正成為讓你們驕傲的人之前，你們先讓我驕傲了！」他更感性告白：「有你們，我很榮幸跟幸福，用我們小小的力量，繼續幫助大大的世界！」而帶他多年的經紀人竹子，在旁看到這一切也感動直說：「他們一直都很貼心、很乖，永遠都想著讓偶像開心。」感謝粉絲們的幫助。

▲▼李玉璽舉行生日音樂會 。（圖／翻攝臉書）