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雷／《東宮》大結局虐爆！　小楓XXXX…李承鄞染血哭到崩潰：回來啊

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》25日晚間播出大結局！該劇改編自匪我思存的虐戀小說，描述西州九公主「小楓」和豊朝太子「李承鄞」的愛恨糾葛，兩人從跳下忘川忘情絕愛，又重新愛上彼此，渣中帶甜的故事讓觀眾揪心不已，最後女主角面臨兩國交戰，不惜自刎犧牲，死前要對方「好好活著」，太子則因失去一生摯愛徹底崩潰。

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》改編自匪我思存虐戀小說，虐戀結局陸網大淚崩。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

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《東宮》劇情後段不斷開虐，李承鄞嫉妒小楓心中愛著「顧小五」，不知這是自己失憶前的化名，妒恨著不存在的情敵，直到目睹小楓跳城門，忘卻的記憶一一喚醒。

▲▼《東宮》大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《東宮》男女主角愛恨糾葛難清。（圖／翻攝自微博）

小楓則在生死瞬間，被侍女阿渡救下，終於如願回到西州，但是哥哥被叛臣高顯挑撥，兩國進入開戰邊緣。侍女阿渡捨命刺殺奸臣。她騎著馬來到戰場中間，勸兄長放下兵器選擇和平，轉身再勸李承鄞停戰，最後舉刀抵住脖子，要求心愛的人答應2件事，「第一件事，有生之年中原鐵騎永不踏入西州半步」，聽到李承鄞說「如果妳死了，我絕不獨活」，笑著說出最後一個要求：「好好活著！」話一說完便舉劍自刎。

▲▼《東宮》大結局。（圖／翻攝自微博）

▲小楓自刎前，要求李承鄞為她做最後一件事「好好活著。」（圖／翻攝自微博）

▲▼《東宮》小楓自刎，李承鄞崩潰。（圖／翻攝自微博）

▲小楓舉刀自刎。（圖／翻攝自微博）

▲▼小楓滿身是血，李承鄞抱在懷中痛哭：「求求妳不要離開我。」（圖／翻攝自微博）

▲小楓自刎滿身是血，李承鄞抱住痛哭：「求求妳不要離開我。」（圖／翻攝自微博）

▲▼《東宮》大結局。（圖／翻攝自微博）

▲小楓自刎被西州王抱走，李承鄞崩潰哭喊：「小楓！回來啊！」（圖／翻攝自微博）

李承鄞趕來時，小楓已經滿身鮮血，見西州王抱走心愛的妻子，悲喊「小楓！回來！」他最後登基為王，一生沒有子嗣，孤獨終老，不信小楓已經離世，想著去西州找回妻子，獨自走向大漠展開尋妻之途。

▲李承鄞孤獨終老，不信小楓已經離世，最後踏上西州尋妻之路。（圖／翻攝自微博）

▲李承鄞孤獨終老，不信小楓已經離世，最後踏上西州尋妻之路。（圖／翻攝自微博）

《東宮》原作小說自2010年在兩岸發表，是匪我思存的虐戀代表作之一，男主角李承鄞冷漠又獨愛一人的設定，被視為言情小說界中的第一渣男，女主角小楓被作者形容是筆下所有角色中「命運最悲慘的女兒」，翻拍電視劇格外受到重視。該劇在兩岸熱播，在台灣LINE TV衝破300萬觀看次數，大結局「小楓自刎」衝上微博熱搜榜冠軍，網友追完劇哀痛留言「我的心太痛了，再也不想看電視劇」、「哭死東宮女孩了」、「簡直精神崩潰。」此外，劇組早前透露會有結局彩蛋，仍令觀眾期待。

▲《東宮》完結篇衝上微博熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博熱搜榜）

▲《東宮》完結篇衝上微博熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博熱搜榜）

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