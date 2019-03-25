ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激動想哭：知道妳好就夠了

記者李湘文／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）已出道38年，雖然現在還活躍於演藝圈，但一路走來，不免跟一些圈內老友失去聯絡。他曾和80年代玉女歌手江玲情如兄妹，但在對方離開演藝圈後就沒了消息，苦苦尋找好幾年，近日終於接到對方問候電話，既驚嚇又激動，差點哭出：「這一通電話，我等了30年了！」

▲曹西平「一通電話等30年」，終於聯絡到老友江玲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平踏進演藝圈30幾年，依然活躍。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

江玲在1979年出道，是80年代當紅的玉女始祖，以《我的小妹》、《男朋友》等歌曲風靡歌壇，但在1991年結婚後，就徹底淡出演藝圈，也沒有再跟圈內朋友聯絡。曹西平因此跟她失聯，多年來都沒有對方消息，心裡一直掛念著這件事，「只想知道她的近況過得好不好而已，就是純粹好朋友的關心。」

請繼續往下閱讀...

▲曹西平「一通電話等30年」，終於聯絡到老友江玲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平跟老友江玲失聯30年，終於又重新通上電話。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

沒想到，江玲最近看到新聞報導，得知四哥一直在找她，便透過朋友聯繫上龍千玉，輾轉經過幾個人，終於跟曹西平通了電話。曹西平回憶接起電話的那一刻，既驚嚇又感動，「開口第一聲連話都說不出來，非常激動很想哭，因為心裡的大石頭終於放下來了，沒事，一切都沒有事。」

一通電話等了30年，曹西平聽到江玲喊自己的名字，雖然覺得陌生，卻又非常興奮，聊了許多，終於一解掛念之情。不過，他承諾以後不會再主動聯絡，免得打擾對方平靜的生活，「知道妳過得好、過得開心就夠了，祝福妳做妳想做的事情，身體健康一切平安。」

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曹西平

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉
  2. 激似L一晚暴增20粉絲站！《101》最帥練習生舊照曝光　韓網全傻眼
  3. 《愛上兩個我》隔5年CP合體！　李毓芬見炎亞綸驚：臉會不會太小
  4. 曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激動想哭：知道妳好就夠了
  5. 陳芳語因王大文被數落！　「單槓只拉1下」還缺席健身
  6. 太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！
  7. 彭于晏親曬30年前舊照！　「M字型鍋蓋瀏海」彭太太們全暴動：從小帥到大
  8. 堀北真希懷二胎！　挺巨肚逛超市…寶寶4月來報到
  9. 辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利
  10. 日本正妹「自己猜拳」才藝　熊熊KID看傻：很強耶！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366