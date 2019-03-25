曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激動想哭：知道妳好就夠了

記者李湘文／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）已出道38年，雖然現在還活躍於演藝圈，但一路走來，不免跟一些圈內老友失去聯絡。他曾和80年代玉女歌手江玲情如兄妹，但在對方離開演藝圈後就沒了消息，苦苦尋找好幾年，近日終於接到對方問候電話，既驚嚇又激動，差點哭出：「這一通電話，我等了30年了！」

▲曹西平踏進演藝圈30幾年，依然活躍。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

江玲在1979年出道，是80年代當紅的玉女始祖，以《我的小妹》、《男朋友》等歌曲風靡歌壇，但在1991年結婚後，就徹底淡出演藝圈，也沒有再跟圈內朋友聯絡。曹西平因此跟她失聯，多年來都沒有對方消息，心裡一直掛念著這件事，「只想知道她的近況過得好不好而已，就是純粹好朋友的關心。」

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▲曹西平跟老友江玲失聯30年，終於又重新通上電話。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

沒想到，江玲最近看到新聞報導，得知四哥一直在找她，便透過朋友聯繫上龍千玉，輾轉經過幾個人，終於跟曹西平通了電話。曹西平回憶接起電話的那一刻，既驚嚇又感動，「開口第一聲連話都說不出來，非常激動很想哭，因為心裡的大石頭終於放下來了，沒事，一切都沒有事。」

一通電話等了30年，曹西平聽到江玲喊自己的名字，雖然覺得陌生，卻又非常興奮，聊了許多，終於一解掛念之情。不過，他承諾以後不會再主動聯絡，免得打擾對方平靜的生活，「知道妳過得好、過得開心就夠了，祝福妳做妳想做的事情，身體健康一切平安。」