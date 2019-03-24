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EXO世勳「膚白腿長」現身時裝週！看秀不忘和她咬耳朵　網驚：好像兄妹

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣團體EXO的老么成員世勳，擁有帥氣外貌、高挑身材，加上常被說自帶一股「貴族氣質」，十分受到時尚品牌的青睞。24日他也受邀出席「2019F/W首爾時裝週」，搶眼的深色格紋西裝將皮膚白皙的世勳襯托得十分出眾，被韓媒稱讚是「王子登場了」。

▲EXO世勳。（圖／翻攝自IG／世勳）

▲EXO世勳是時尚寵兒。（圖／翻攝自IG／世勳）

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世勳過去就曾多次受邀出席時尚活動，不但曾連續2年飛到法國參加巴黎時裝周，有型的穿衣風格更得過「最佳衣著」的肯定，甚至讓外國人都好奇「這位帥哥是誰？」

24日世勳也受邀參與了CHARM'S的時裝秀，他穿著一身帥氣的格紋西裝，搭配白色運動鞋，從一走下樓梯就成為鎂光燈的焦點。面對媒體的搶拍，世勳顯得十分配合，只是他一度以為結束了正打算鞠躬離開，卻又突然被叫住補拍，雙手不知所措乾脆舉起來揮了揮，抿嘴笑得超靦腆的模樣讓人莞爾。

▲世勳24日出席首爾時裝週。（圖／翻攝自Twitter／OhWindSide）

▲世勳24日出席首爾時裝週。（圖／翻攝自Twitter／OhWindSide）

▲世勳24日出席首爾時裝週。（圖／翻攝自Twitter／OhWindSide）

而在看秀過程中，世勳身邊坐著的，剛好就是過去曾合作網劇《獨孤rewind》的gugugdan成員美娜。兩人在看秀期間幾次交頭接耳，低聲互講「悄悄話」，臉上的燦爛笑容也看得出交情不錯，更有看過影片的網友表示，兩人的互動看起來就像兄妹一樣，讓人再次見識了世勳的好人緣。

 ▲▼EXO的世勳出席首爾時裝週。（圖／翻攝自Twitter／iridescent_boy）

▲▼EXO的世勳出席首爾時裝週。（圖／翻攝自Twitter／iridescent_boy）

▲EXO的世勳和gugugdan的美娜剛好坐在隔壁。（圖／翻攝自Twitter／iridescent_boy）

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