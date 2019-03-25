韓藝瑟新戲「直接給觀眾看綠幕」！圈內人才知的拍攝辛酸曝光

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

有關心這兩天的娛樂圈新聞，應該就是韓劇《Big Issue》鬧出的大型放送事故吧？（片名也被翻作《大事件》）《Big Issue》3月6日才開播，到目前為止還沒有演幾集，是由《傻瓜媽媽》、《神的禮物－14天》的李東勳導演，與《龍八夷》、《THE K2》的張赫麟作家合作打造。內容是用狗仔隊的視角，來講述主角每週追查醜聞的狗仔隊生活與故事，由朱鎮模、韓藝瑟主演。

▲韓劇《Big Issue》才剛開播就出現放送事故。（圖／翻攝自SBS官網）

在查資料的時候，我發現他第一、二集是19禁的內容，之後都是15歲以上就可觀看，都不知道原來韓劇會因為不同集數的內容，有規定不同的觀賞年齡呢！

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回到正題，這次的新聞，就是他們在節目後製都未處理好就播出，給大家看看以下照片好了。

要求修改的字眼「整體視窗用暗一點」還寫在影片上，然後應該放上照片或是其他東西的地方，沒有放上去。

像這個也是，本來平板裡也應該要有畫面，想必是還沒來得及放入。

這個部份則是想放在電視裡的東西，完全沒有對到電視裡面，整個飄浮在半空中沒有處理好呀！

另外像是在泳池裡拍的救人戲碼，放到海裡的特效沒有做好。

（以上圖片皆翻攝自SBS）

一看就是非常明顯，還有許多要求去掉產品LOGO的內容都顯現出來。讓網友們整個大大失望，覺得戲怎麼會弄成這樣！？

讓人想到2017年《花遊記》的事件，播出的第2集各種荒腔走板。

▲▼綠幕、鋼絲等後製特效都未完成就播出。（圖／翻攝自tvN）

以前有過把工作人員的指示聲也放進節目中的，或者是一些該拿掉又沒拿掉的東西，不過我覺得以我歷年來看過的意外，這次的算是滿嚴重的吧！？中間好像一度還有斷訊沒畫面的...後製的部份出來的太誇張了。

不過也有很多網友說，多虧了他們的意外，讓我知道後製到底是怎麼運作的（XD）。

韓劇的拍攝，基本上大部份就是這週拍下一週的播出進度，像我有認識的一些演員喔爸們，他們拍韓劇的時候就是每週固定有幾天拍，像不會每場戲都出現的配角，他可能就是一星期去拍一次，凌晨到場，拍到晚上，這樣他同時就可以拍兩部戲，不太會衝突。

▲《花遊記》鬼影是彩虹色。（圖／翻攝自tvN）

但有時候因為主角的戲拍得太久，當然也會影響到他們的時間，一直在片場等主角拍完的情況也是有的，也有聽過很多都是播出當早才全部拍完，趕著後製的。我想《Big Issue》就是這種狀況吧，所以最後趕不及編輯！

▲《Big Issue》播到一半居然還出現終播畫面。（圖／翻攝自SBS）

製作方已經有出來道歉，並且表示會重新編好這兩集，讓用機上盒重看的觀眾都可以看到沒有問題的畫面，大家若是看到這兩集發現怪怪的，也不要覺得是自己眼花啦！

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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