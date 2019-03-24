勝利夜店打人的是崔順實侄子？韓議員驚爆YG跟性侵高官有關

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手勝利一連串的醜聞越滾越大，不但扯出「台灣林太」這位神秘人物，連前總統朴槿惠的閨蜜「崔順實」勢力都有牽連，甚至連現任總統文在寅下令徹查的法務部次長金學義疑似和YG娛樂交好，南韓議員直指一切源頭，夜店「Burning Sun」爆出打人的就是崔順實侄子，直呼現在的韓娛圈風暴，根本上演「崔順實第二季」。

▲韓議員直指勝利夜店演變成「崔順實第二季」。（圖／CFP、路透社）

請繼續往下閱讀...

南韓議員吳怜勳（오영훈）22日在國會上發表驚人評論，首先公布今年2月勝利在江南投資的夜店「Burning Sun」爆發的打人事件，是去年一位金姓男客人指控，他只是想在夜店解救一位向他求助的女子，卻反遭到男子施暴，連夜店保全都是共犯。吳議員進一步調查，最初這位打人的應該就是崔順實侄子徐某。

徐某是崔順實妹妹，崔順天（音譯，최순천）的兒子。吳議員質疑，夜店鬧事的人是否因為背景太雄厚，警方涉及收賄吃案。還直指2016年爆出崔順實干政事件時，YG娛樂當時就有被提及，但隨著事件平息才安全下莊。

▲南韓議員吳怜勳（右）在議會質詢提出最近醜聞都是有關係。（圖／翻攝自JTBC）

吳議員更舉出更多YG娛樂與崔順實親信交好的證據，例如因崔順實案件已被起訴的導演車恩澤，以及朴槿惠時期擔任文化體育部長官的趙允旋，因參與「文藝界黑名單」被判處2年徒刑，他們跟YG老闆梁鉉錫的弟弟梁珉錫，都是文化興盛委員會一期委員。再者，趙允旋的長女，之前還入選進入YG娛樂企業擔任實習生。

►看更多勝利相關新聞

接著吳議員指出最近令人髮指的金學義案，他在朴槿惠政府時期被升任前法務部次長，不過捲入性侵、性招待等疑雲，上任7天後就下台，現在爆出受害女子超過30名，使得文在寅總統下令好好調查。而這位前次長更和2NE1成員朴春事件有關係。

吳議員說，「大企業一般職員發生像朴春這樣走私禁藥的話，通常會被逮捕或拘留，但朴春案子查了50天就宣布結案，當年金學義身為仁川檢察廳檢察長，就是負責的檢察官之一。」他並認為在金學義擔任檢察長時，YG旗下BIGBANG與2NE1分別擔任法務部宣傳大使，很難讓人不聯想彼此的關係，直呼越演越烈的「金學義、YG、Burning Sun」根本是「崔順實第二季」。

▲吳怜勳議員製作的YG與崔順實勢力關係圖。（圖／翻攝自mydaily）

另外吳議員也認為，南韓最大搜尋引擎Naver除了是YG娛樂第二大股東，還有進一步更深入的關係。原來YG在2016年創立的子公司「The Black Label」，旗下簽約的一名DJ，就是Naver議長李海真（音譯，이해진）的兒子，目前以DJ CAWLR藝名在活動。

不過根據《國民日報》追問當初指控被打的金姓男客人，他指出「當時打我的不是1人而是2人，應該不是徐某，而是一名金某，但兩人當天的衣著穿得非常像。」而崔順實侄子徐某更否認涉案，表示從來沒去過Burning Sun，被新聞提到名字將和律師討論是否採取法律對應。記者再度致電吳議員辦公室，他們表達是「推測」徐某是施暴者，但還是可看出整件事情都是有關連。

▲南韓前法務部次長金學義涉性侵醜聞，被爆出跟YG有密切關係。（圖／CFP）

另外勝利日前接受《朝鮮日報》專訪時也提過，「看到崔順實、金學義、黃教安（南韓前任代理總統、國務總理）和BIGBANG連結在一起的組織圖，我只不過是一個藝人，跟上述（政治人物）完全不認識，我的事件被與政治連結，感到非常害怕。」

但是在夜店事件爆發後，曾有南韓跑政治財閥圈的記者吳赫鎮（暫譯）曾在IG上指出，他們正在追查江南區夜店頂端上的幕後人物和政治界的牽扯，尤其他也與當年揪出朴槿惠被崔順實干政的重要記者盧勝日（音譯）合作，認為干政勢力依舊存在，讓人不得不聯想勝利與崔順實之間，直接或間接的關聯。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透社供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！