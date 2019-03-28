ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

誰會是最終贏家？亞洲網紅真人秀TASCC進入尾聲　2500萬粉絲搶驗收！

娛樂中心／綜合報導

亞洲網紅真人秀即將進入尾聲了！吉隆坡雙威城大型跨國實境秀The Amazing Sunway City Challenge（簡稱TASCC），目前已經播到第四集，其中來自馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、新加坡、泰國、中國、韓國和阿拉伯聯合酋長國和台灣代表的網紅們，感情是越來越好？還是為了成為贏家，已經翻臉不認人，上演宮廷劇後宮的戲碼，爭得你死我活？每集都超有創意的挑戰關卡和出乎意料的結果，讓這10位網紅社交媒體的粉絲數共超過2,500萬，紛紛敲碗期待最後一集到來，想知道誰最後能奪下冠軍寶座？一定要隨時鎖定LUVE App，或上Sunway City Kuala Lumpur臉書和WebTVAsia官方社交媒體平台關注。

▲▼ 亞洲網紅真人秀TASCC 進入尾聲 。（圖／TASCC提供）

▲亞洲大型網紅實境秀共有10國網紅參賽，猜猜誰才是最後贏家？（圖／WebTVAsia提供，下同）

請繼續往下閱讀...

網紅真人秀TASCC每集都有驚險挑戰，有強調個人能力的一人挑戰，也有講求分工合作的團體賽。然而，隨著節目進入尾聲，TASCC可以說是一集比一集來得更精彩，不僅刺激也更有看頭！全球觀眾除了有機會通過節目一睹吉隆坡雙威城室內與戶外的各種設施之外，更能夠看到網紅們在節目中的表現。你有看過網紅化身成為room service，客房服務人員嗎？大家又有沒有看過總是在鏡頭前漂漂亮亮的網紅們，在鬼屋中被嚇得花容失色，雞飛狗跳，再也顧不了形象！超精彩內容讓人在螢幕前看得超有感，就像自己身在比賽中，忍不住一集一集follow下去！

▲▼亞洲網紅真人秀TASCC 進入尾聲 誰將會是最終贏家？ 。（圖／TASCC提供）

節目中，網紅們通過一系列的個人遊戲和團體賽，挑戰個人極限！沒有最拼命，只有更拼命，只為得到更多的累積分數，成為終極贏家。而在前四集中，網紅們也可說是全部豁出去！在螢幕前，完全顧不了形象，像是形象嬌滴滴的女網紅，更化身成為女漢子挑戰空中滑索，或在溜冰場上大展身手，有人輕如飛燕也有人表現狼狽，還有種種的水上活動等系列的精彩內容，大家又怎能錯過這些畫面呢？其中台灣代表鐵牛，也為了要為國爭光不遺餘力，挑戰人生中第一次高空彈跳！

▲▼亞洲網紅真人秀TASCC 進入尾聲 誰將會是最終贏家？ 。（圖／TASCC提供）

▲平時都習慣被服侍的網紅們，要當客房服務人員，會鬧出多少笑話呢？

不過，對這些網紅來說，挑戰刺激是沒有極限的！在最後一集中，這10位網紅還得接受什麼樣的挑戰？究竟誰是最後的贏家？又是誰會拿走價值RM25,000 的Sunway Pals積分和全新三星Galaxy Note 9智慧手機。而去年升格人夫的鐵牛看起來「漢草」100分，但有沒有「凍桃」才是決勝關鍵，亞洲千萬網友的眼睛都盯著看！想幫台灣代表鐵牛加油，記得鎖定LUVE App，或上Sunway City Kuala Lumpur臉書和WebTVAsia官方社交媒體平台，答案將在3月28日揭曉。想知道第一至第四集發生什麼？趕快點擊以下連結看看吧！
第一集：http://bit.ly/tascc1
第二集：http://bit.ly/tascc2
第三集：http://bit.ly/tascc-ep3
第四集：http://bit.ly/tascc4

▲▼亞洲網紅真人秀TASCC 進入尾聲 誰將會是最終贏家？ 。（圖／TASCC提供）

▲鐵牛挑戰人生中第一次高空彈跳，看起來似乎腳有在抖嗎？

關注國家代表奮力出賽的同時，粉絲們還能眼球觀光「吉隆坡雙威城（Sunway City Kuala Lumpur）」，這個佔地面積達800英畝的城鎮，發展完備、造景超吸睛，近年迅速成為當地熱門旅遊勝地，超刺激的世界最大漏斗型水道Vuvuzela、金字塔溜冰場等，通通都在這裡玩到。下次去吉隆坡別忘了去玩一下，感受這些網紅當時玩的刺激設施，嗨翻一下！

Sunway City官網：https://www.sunway.city

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

推薦閱讀

影／網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了

影／網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了

聞香而來！「現代版柑仔店」秘密武器熱銷　月銷量達18萬條

聞香而來！「現代版柑仔店」秘密武器熱銷　月銷量達18萬條

超欠買！「黃阿瑪」衛生紙爆可愛　全聯獨家販售買一送一

超欠買！「黃阿瑪」衛生紙爆可愛　全聯獨家販售買一送一

35元就能入手「瑪莎拉蒂」聯名商品！這間小7變身全台唯一超跑精品店

35元就能入手「瑪莎拉蒂」聯名商品！這間小7變身全台唯一超跑精品店

「現代版柑仔店」超進化！美廉社靠差異化商品讓你默默愛上它

「現代版柑仔店」超進化！美廉社靠差異化商品讓你默默愛上它

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

正妹記者王乃伃與吳宇舒尪爆「差17歲」婚外情！跑韓國瑜狂曬甜照...坎坷背景曝

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／王子隔2年再拍台劇！新戲搭檔「大眼仙氣」的她

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

亞洲網紅真人秀, TASCC, 網紅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 向佐求婚郭碧婷「5克拉鑽戒」曝光！　「戒內3英單字」
  2. 最美魚販阿澎「小眼塌鼻」舊照曝光！　五官變了一個人…網看傻：認不出來
  3. 他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了
  4. 誰會是最終贏家？亞洲網紅真人秀TASCC進入尾聲　2500萬粉絲搶驗收！
  5. 瘋電影／厄夜追緝令　主觀偏執是一種原罪
  6. 丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜：懷孕了！　掀衣曬裸肚照
  7. 菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我
  8. 還記得《動手玩創意》嗎？　主持人「時隔12年近況曝光」超反轉！
  9. 硬要裝假鼻子…影后開拍6天前「被開除！」　丟奧斯卡提名
  10. 獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366