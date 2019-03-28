誰會是最終贏家？亞洲網紅真人秀TASCC進入尾聲　2500萬粉絲搶驗收！

娛樂中心／綜合報導

亞洲網紅真人秀即將進入尾聲了！吉隆坡雙威城大型跨國實境秀The Amazing Sunway City Challenge（簡稱TASCC），目前已經播到第四集，其中來自馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、新加坡、泰國、中國、韓國和阿拉伯聯合酋長國和台灣代表的網紅們，感情是越來越好？還是為了成為贏家，已經翻臉不認人，上演宮廷劇後宮的戲碼，爭得你死我活？每集都超有創意的挑戰關卡和出乎意料的結果，讓這10位網紅社交媒體的粉絲數共超過2,500萬，紛紛敲碗期待最後一集到來，想知道誰最後能奪下冠軍寶座？一定要隨時鎖定LUVE App，或上Sunway City Kuala Lumpur臉書和WebTVAsia官方社交媒體平台關注。

▲亞洲大型網紅實境秀共有10國網紅參賽，猜猜誰才是最後贏家？（圖／WebTVAsia提供，下同）

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網紅真人秀TASCC每集都有驚險挑戰，有強調個人能力的一人挑戰，也有講求分工合作的團體賽。然而，隨著節目進入尾聲，TASCC可以說是一集比一集來得更精彩，不僅刺激也更有看頭！全球觀眾除了有機會通過節目一睹吉隆坡雙威城室內與戶外的各種設施之外，更能夠看到網紅們在節目中的表現。你有看過網紅化身成為room service，客房服務人員嗎？大家又有沒有看過總是在鏡頭前漂漂亮亮的網紅們，在鬼屋中被嚇得花容失色，雞飛狗跳，再也顧不了形象！超精彩內容讓人在螢幕前看得超有感，就像自己身在比賽中，忍不住一集一集follow下去！

節目中，網紅們通過一系列的個人遊戲和團體賽，挑戰個人極限！沒有最拼命，只有更拼命，只為得到更多的累積分數，成為終極贏家。而在前四集中，網紅們也可說是全部豁出去！在螢幕前，完全顧不了形象，像是形象嬌滴滴的女網紅，更化身成為女漢子挑戰空中滑索，或在溜冰場上大展身手，有人輕如飛燕也有人表現狼狽，還有種種的水上活動等系列的精彩內容，大家又怎能錯過這些畫面呢？其中台灣代表鐵牛，也為了要為國爭光不遺餘力，挑戰人生中第一次高空彈跳！

▲平時都習慣被服侍的網紅們，要當客房服務人員，會鬧出多少笑話呢？

不過，對這些網紅來說，挑戰刺激是沒有極限的！在最後一集中，這10位網紅還得接受什麼樣的挑戰？究竟誰是最後的贏家？又是誰會拿走價值RM25,000 的Sunway Pals積分和全新三星Galaxy Note 9智慧手機。而去年升格人夫的鐵牛看起來「漢草」100分，但有沒有「凍桃」才是決勝關鍵，亞洲千萬網友的眼睛都盯著看！想幫台灣代表鐵牛加油，記得鎖定LUVE App，或上Sunway City Kuala Lumpur臉書和WebTVAsia官方社交媒體平台，答案將在3月28日揭曉。想知道第一至第四集發生什麼？趕快點擊以下連結看看吧！

第一集：http://bit.ly/tascc1

第二集：http://bit.ly/tascc2

第三集：http://bit.ly/tascc-ep3

第四集：http://bit.ly/tascc4

▲鐵牛挑戰人生中第一次高空彈跳，看起來似乎腳有在抖嗎？

關注國家代表奮力出賽的同時，粉絲們還能眼球觀光「吉隆坡雙威城（Sunway City Kuala Lumpur）」，這個佔地面積達800英畝的城鎮，發展完備、造景超吸睛，近年迅速成為當地熱門旅遊勝地，超刺激的世界最大漏斗型水道Vuvuzela、金字塔溜冰場等，通通都在這裡玩到。下次去吉隆坡別忘了去玩一下，感受這些網紅當時玩的刺激設施，嗨翻一下！

Sunway City官網：https://www.sunway.city