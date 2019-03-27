贈獎／連史蒂芬金都「不敢公開的故事」　《禁入墳場》挑戰今年最驚悚！

娛樂中心／綜合報導



「恐怖小說大師」史蒂芬金的原著小說《禁入墳場》首度出版，就史無前例地將七十萬本精裝本售罄。雖然《禁入墳場》後來成為暢銷小說，但是史蒂芬金一開始卻把這本小說的原稿藏在抽屜長達三年之久，拒絕讓出版社出版這本小說，因為他覺得這個故事太恐怖了。





▲《禁入墳場》於4月12日正式上映。（圖／派拉蒙影業提供）



故事講述路易斯克里德博士（傑森克拉克 飾）和他的太太瑞秋（艾美塞梅茲 飾），以及他的一對子女從波士頓搬到緬因州的鄉間之後，發現了一處隱藏在這一家人的新家附近的樹林深處的神秘墓場。當一場悲劇發生之後，路易斯就向他異於常人的鄰居賈德柯蘭鐸（約翰李斯高 飾）求助，觸發了一連串的連鎖反應，並且釋放了一種令人無法想像的邪惡力量，造成了可怕的後果。

這本小說的故事靈感來自史蒂芬金有一次在一條車水馬龍的路上租了一棟房子，那條道路的交通太繁忙了，於是當地的小孩就為他們被車撞死的毛小孩建立了一座寵物墳場。當史蒂芬金的女兒的愛貓史麥奇不幸被車撞死，而他當時才兩歲的兒子歐文也差點命喪輪下，這本小說的故事就在他的腦海中逐漸成形，電影將於4月12日正式上映，等你來挑戰膽量極限。





▲▼《禁入墳場》劇照。（圖／派拉蒙影業提供）





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◎活動時間：3/27(三)至4/1(一) 12:00止

◎活動辦法：

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