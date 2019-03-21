催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

記者洪文／台北報導

國片《老大人》21日舉辦首映會，導演洪伯豪率演員小戽斗、喜翔、黃嘉千、李友珊盛裝出席，而觀影嘉賓包括郭雪芙、邵雨薇、蔡瑞雪、王月、竇智孔等人到場力挺，而黃嘉千老公夏克立更是滿心期待表示：「我期待好久，終於可以進戲院欣賞我老婆的演出，我真的很以她為傲！」

▲李友珊、黃嘉千、小戽斗、導演洪柏豪、監製唐在揚、喜翔出席《老大人》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



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《老大人》點出華人社會中「老年照護」議題，正式預告在社群媒體持續發酵，官方粉絲團上至今已突破327萬點閱率，因電影主題切中當今高齡化社會問題，引起各界關注，讓市府單位、社福團體、企業廠商等皆自發性響應包場，正式上映前已有超過5000人包場力挺，讓電影未演先轟動！

▲小戽斗出席《老大人》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



為了傳達電影《老大人》主旨中「陪伴」對於家庭的重要性，主創團隊們邀來家人參加首映會，其中導演洪伯豪的父母、兄長與妻子、小戽斗攜手超過40年的老伴、黃嘉千老公夏克立以及李友珊的父親李建復以及近百歲的奶奶，連有工作在身不克出席活動的曹晏豪雙親都到了現場。

▲黃嘉千、小戽斗、喜翔出席《老大人》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



據悉，全台各地舉辦試片，觀眾哭成一團，映後座談主持人主持到一半也哭了，導演表示：「催淚嗎？每一個人感受不一樣，但是一定會讓你看完有感觸。」黃嘉千透露，老公夏克立今天是第一次看《老大人》，不知道對方會不會哭，「他是外國人耶，要看英文字幕才能看懂，如果他也感動，那就代表太成功了。」而夏克立也大方承認，害怕會聽不懂台語，「還好聽說有英文字幕，不然我會有壓力！」

▲黃嘉千出席《老大人》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



此外，導演洪伯豪宣布《老大人》發送出的1500張「買一送一」票券，目前已在全台各定點索取十分踴躍，並呼籲觀眾在上映首週末帶著家人一同進戲院，「這部電影從來都不是想讓觀眾難過，而是希望觀眾看完可以思考，什麼樣的陪伴才是父母最需要的，並在還來得及的時候，多多關心身邊的家人，把想對他們說的話勇敢說出口。」

▲李友珊、黃嘉千、小戽斗、導演洪柏豪、喜翔出席《老大人》首映會。（圖／記者黃克翔攝）