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專訪／吳品潔最愛霸氣男　羞曝被布魯斯「這技能」收服

記者李欣容／專訪

新生代女星吳品潔在《你有念大學嗎？》飾演蕾絲邊簡貞怡，和禾浩辰同步追求安心亞，螢幕上霸氣，私下的她卻是個說話輕聲細語，彷彿暖風一吹就會融化的糖果系女孩，因為媽媽學佛，從小教育她「沒什麼事過不去」，挖掘情緒對她而言成了最困難的事。

▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔劇中霸氣，戲外溫柔。（圖／記者季相儒攝）

吳品潔以帥氣女同志之姿出場，和禾浩辰（布魯斯）、邵翔都喜歡安心亞，但後期和邱宇辰（毛弟）發展曖昧，私下邱宇辰也很愛跟她打鬧、開玩笑，劇中充滿粉色泡泡，讓網友直敲碗兩人在一起。但吳品潔的理想型其實是禾浩辰，她露出小女孩般的笑容，直喊，「因為他包包裡隨時有帶東西吃！」

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▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔很少生氣。（圖／記者季相儒攝）

為了詮釋同志角色，她問了身邊的同志友人，要是有喜歡的人，要如何確定對方也是相同心意，「他們就說，不管啦！先追再說，會比較直接一點，先傳達你喜歡他，再看他的反應。」

吳品潔個性內向，20歲前都不太生氣，有次上表演課時，老師要她回想遇過最生氣的事情，她想了想說，「我弟把我想吃的蛋糕吃掉了。」老師只好下猛藥，「想想有人殺了你媽。」沒想到吳品潔竟然回，「我們要原諒他。」

▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔受到母親影響，寬容心極大。（圖／記者季相儒攝）

受到母親宗教信仰影響，吳品潔聽到老師這麼假設，「我心裡沒有生氣，我想的是我們要原諒他，因為我媽一直說，我們原諒，下輩子就不會再見。」不只老師傻眼，就連經紀人也都拿沒她沒轍，以為她不認真，不上心。

經過好長一段磨合期，吳品潔才逐漸學會將情緒表現出來，「我是處女座，很ㄍㄧㄥ的一個人，喜怒哀樂你完全看不出來，不會知道我生氣難過，你只會感覺我心情一直很平穩。」

▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔剛出道不久，還不習慣將心事攤在鏡頭前。（圖／記者季相儒攝）

她笑笑說，「這點倒是跟貞怡很像，我們都很容易看別人身上的優點。」吳品潔想起高中時，有人和她喜歡上同一個男生，都還沒公平競爭就先舉白旗投降，錯失許多良緣，但她也不覺得可惜，「我相信她這麼主動，一定很愛他，喜歡一個人，看他幸福就夠了。」

▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔服裝zoom in apartment。（圖／記者季相儒攝）

現在單身的她，喜歡有肩膀，個性很Man的男生，被問到整部戲中誰最暖？吳品潔給了出乎意料的答案，「整部戲都是暖男啦，但最暖的是李建（梅賢治 飾），他誰都照顧，收工的時候，看誰住離他近，他就會一個個載回家，我剛進組的時候，也是他第一個來跟我講話的。」

吳品潔雖然外型很「女神」，但她很害怕這類稱讚，於是用了喜歡的動漫《海賊王》稱呼粉絲，「他們都是我的小海賊，那我是他們的船長，這樣比較可愛！」平穩的性格，和誰都能相處得自在，任何角色裝進她的生命裡，似乎都能被她發揮得恰到好處。

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吳品潔, 安心亞, 你有念大學嗎, 邱宇辰, 布魯斯, 禾浩辰

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