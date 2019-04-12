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李友廷拍MV卡關　自曝「肢體僵硬」尷尬癌爆發

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一屆冠軍李友廷，不僅把好音樂分享給更多人，也獲得了一輛Mitsubishi「ECLIPSE CROSS」，還為了符合品牌精神概念，寫下了一首《Drive》。寫歌對李友廷來說不會是難題，但是拍MV的過程，則是讓友廷老師受盡苦頭。

▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

▲▼李友廷拍MV得克服肢體僵硬。（圖／ETtoday）

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▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

李友廷在拍攝前一直難掩緊張，雖然有過眾多表演經驗，不過對於要「邊擺動作邊唱歌」，這可是他幾乎不曾有過的。他苦笑說：「要擺一些很大的動作唱歌，但是基本上平常表演只有彈吉他，這樣的人通常肢體有點僵硬。」不僅如此，愛笑的他在比賽外，幾乎永遠都掛著笑容在臉上，「我要憋住不能笑，這是最大的難題。」

▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

▲▼李友廷化身上班族，一開拍立刻調整好狀態。（圖／ETtoday）

▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

李友廷不僅要擺出大動作演唱，MV還有幕劇情是飾演上班族。即使在拍攝空檔看來有些嬉鬧，不過當正式開拍後，李友廷的演出有模有樣，完全闡述出一般上班族的心聲，也完整了MV。耗費一番辛苦終於完成拍攝，或許這對李友廷來說，可能比參賽《聲林之王》還不容易呢！

▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

▲▼李友廷新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

▲▼李友廷拍攝新曲《Drive》MV。（圖／ETtoday）

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關鍵字

聲林之王, 李友廷, Drive, Drive your Ambition, ECLIPSE CROSS

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