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歌王黃立行新動向曝光！竟到他公司當顧問..還被虧「難搞」

記者盧薇淩／台北貝島

麻吉大哥黃立成直播玩不夠，揪弟弟黃立行一起玩虛擬版權。麻吉大哥觀察到創作產業分潤不均的現象及版權市場的混亂，為創作人抱不平，繼虛擬貨幣公司「秘銀」後再度創業，打造全新型態虛擬版權交易平台「Machi X」，從產生想法、邀約版權、和創作人溝通到完成平台，黃立成花了半年時間，更砸下8位數投資，提及跟黃立行溝通過程，麻吉大哥也透露和「難搞」弟弟的合作秘訣。

▲▼黃立成創立版權平台，黃立行當顧問 。（圖／Machi X ）

▲黃立成創立虛擬版權平台，黃立行當顧問 。（圖／Machi X ）

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久未露面的黃立行，為擔任哥哥黃立成Machi X 虛擬版權交易平台顧問，Machi X以熱門歌曲為主要虛擬版權方向，上線至今已有多首知名流行華語歌曲如 《音浪》、《乖乖牌》、《黑白灰》等。在Machi X，版權可依比例出售給支持者，粉絲或支持者可透過簡單的流程，支持喜愛的創作者，此舉有助於創作者專注於下一個作品，而支持者亦可透過Machi X的版權交易，進一步收藏喜愛的歌曲。

提及跟弟弟黃立行溝通過程，麻吉大哥也說：「大家都知道他很難搞，但他一次就把他最紅的兩首歌《音浪》跟《Circus Monkey》放上來，就可以知道他有多相信這個平台了！」而他難得請黃立行來當顧問，花了不少時間，更和許多藝人們、公司親自溝通，前後花了半年。最後讓黃立行點頭將他的嘻哈神曲代幣化，更親自下海擔任Machi X平台顧問，未來粉絲還有機會在Machi X上直接與從不經營社群媒體的黃立行互動交流。

黃立成表示除了弟弟黃立行以外，藝人朋友們也紛紛表示看好，對於「用科技解決娛樂圈版權問題」的概念及做法十分支持。

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