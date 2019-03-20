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秦嵐被爆牽神秘男上酒店！　親揭他真實身分…「高EQ解答」網笑歪狂讚

記者李湘文／綜合報導

大陸女星秦嵐演出《延禧攻略》的「富察皇后」一角，再度攀上事業高峰，近日突然被爆出緋聞，疑似跟一名神秘男子牽手進酒店，引起外界關注。不過，工作人員立刻代為否認，秦嵐本人也出面回應，親自揭開「神秘男」的真實身分，還附帶吐槽，幽默言語讓粉絲全笑歪。

▲秦嵐澄清緋聞。（圖／翻攝自微博／秦嵐、搜狐娛樂）

▲秦嵐被拍到跟神秘男子牽手進酒店。（圖／翻攝自微博／秦嵐、搜狐娛樂）

秦嵐曾跟《延禧攻略》中飾演侍衛的「海蘭察」王冠逸傳出緋聞，但很快就出面否認，澄清並沒有把對方當自己的菜。這回她被爆跟神秘男子同進酒店，對方「看起來不到30歲」，一起牽著手上樓，舉止看起來頗為親密，再度引起外界好奇，但又被工作人員否認「是她多年的好朋友」。

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對此，秦嵐在20日下午親自發文道歉：「不好意思讓大家誤會了，所謂的『男友』其實是我認識多年的老友王巍。」她大方公開對方的身分，好讓粉絲放下心來，也幽默說道：「他早已過了小鮮肉的年紀，這才是真的被偷走了10年，想知道如何保養的請聯繫他。」短短幾句話，既澄清了緋聞，也安撫粉絲情緒，高EQ答案得到滿滿好評。

▲秦嵐澄清緋聞。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐跟工作室雙雙澄清緋聞。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

秦嵐工作室也轉發這則PO文，解釋「神秘男」是合作多年的品牌PR，2人因為很久沒見，所以有些激動。工作室還幽默報告詳細經過，透露被拍到的那天是3月3日晚上10點，秦嵐為了出席隔天的品牌活動，所以提前入住一天飯店，「就是這麼簡單……。」令粉絲爆笑「你怎麼跟你老闆一樣有趣」、「像在做陳述筆錄」，但也順利讓大家放下心來。

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