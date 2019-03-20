10位身障走秀「步步扶持」　畫面太催淚..張信哲感動衝上台！

記者盧薇淩／台北報導

張信哲（阿哲）「未來式」世界巡迴演唱會唱得如火如荼，日前他特別撥冗飛往新加坡做慈善，為「SPD真情無障愛2019」晚會唱壓軸，募得新加坡幣5百萬（約台幣1.2億元）的善款，還跟新加坡女總理會晤，被表揚他的善心，阿哲說：「覺得藝人常常接受到來自粉絲和社會各界的愛，今天當然也希望把自己小小的力量，帶給每一個需要幫助的人！」

▲張信哲慈善活動，和新加坡首位女總理哈莉瑪女士（Halimah Yacob）合影。（圖／潮水音樂）

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日前張信哲特地飛新加坡為公益盡心，與多位新加坡本地和海外藝人一同為公益而唱，本活動由三金主持人黃子佼主持，藝人則有畢書盡（Bii）、洪榮宏、胡楓、米雪，並由張信哲擔任壓軸演出，新加坡首位女總理哈莉瑪女士（Halimah Yacob）也到場觀禮。最讓張信哲感動的是，他出場前看到由10位身心障礙朋友演出的服裝秀，他們一個扶持一個、邁步向前走的畫面，深深感動阿哲的心，當時有衝出去擁抱她們的衝動。

▲張信哲活動上主持人為黃子佼。（圖／潮水音樂）

張信哲表示，能以藝人身份為大眾盡一份力，非常榮幸且是必須立刻去做的事。他回憶當晚在後台看到名為「步步用心」的橋段，相當感動，這個項目是由SPD受益者擔任模特兒，演出的時裝秀，有10位分別是唐氏症、亞斯伯格症或大腦癱瘓的患者，攜手表演的服裝走秀，「這場服裝秀太感人了，我在後台看到他們從準備、心情緊張到完成夢想，心情真的很激動，看到他們彼此扶持，真的太感動，也不斷給他們加油！」阿哲在服裝秀後真的上了台，親自給表演者熱烈的鼓勵，也因阿哲突然現身台上，造成全場大轟動。



張信哲在《SPD真情無障愛2019》擔任壓軸演出，上台前的來電數是六萬多通，阿哲於是想加一把勁，登台演唱三首歌，分別是《有情世間》、《信仰》和《愛如潮水》，一直到他演唱《愛如潮水》時，總電話數堂堂突破8萬通大關，而此活動共募得坡幣5百萬元。張信哲也在新加坡首位女總理哈莉瑪的召見下，與她的夫婿穆罕默德三人一同留下珍貴的合影。