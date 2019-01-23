《聲林》踢館魔王竟藏百萬人氣直播主　力爭發片成樂壇新人！

▲浪Live主播劉玉婷挾帶超強轉音的氣勢，踢館《聲林之王》創作個性才女許淨淳，讓緊張的粉絲直喊「根本是史上最刺激PK賽」！

娛樂中心／綜合報導

擁有好歌喉的素人想要登上舞台圓夢，有人選擇挑戰歌唱選秀節目，持續累積戰力與聲量，期待一夕爆紅。近來直播風行，更有人加入直播平台，透過好歌聲與才藝，馬上就在平台圈粉一波，搭配平台打造的計畫，還有機會和歌壇大師合作，發單曲出專輯！

大型選秀節目《聲林之王》上週（1/18）播出「民間怪物」下集，正式決選出節目最終七強名單，眼尖的粉絲立刻發現在踢館高手中隱藏了許多的熟面孔！包括來自《最美和聲》的許一鳴、曾於《我想和你唱》節目中與華晨宇同台飆歌的闇鴻麟、拿下HOT校際原創音樂大賽第三名的黃宇寒等，就連五月天阿信力捧的新人黃奕儒也現身踢館。

不過，其中網路聲量超高、已經圈粉無數的踢館者，就是兩位來自浪Live的主播余姿昀和劉玉婷。她們在節目中與聲林之王選手擦出激烈火花的精華片段，不斷被喜歡她們的粉絲重複播放，而現在支持者不用狂刷同一則影音了！因為余姿昀和劉玉婷將在今年三月，透過娛樂實況直播平台「浪Live」發行音樂作品，躋身成為樂壇新人。

▲浪Studio x 聲林之王獨家邀請聲林之王選手與浪Live音樂才藝主播同台演出，每週四晚間8點於《浪Live》獨家播出，下載《浪Live》APP 就能準時支持喜歡的主播！

在《聲林之王》民間怪物踢館賽中，余姿昀以亮眼外型與高超歌唱技巧PK同樣來自「浪Live」直播的藪貓張若凡，初登場雖因過度緊張而未踢館成功，但其實余姿昀早在2013年便以雙人組合「她她」在網路上擁有超高人氣，更以組合的身份發行音樂作品，2015年受邀參加大型歌唱節目《中國好聲音》、《隱藏的歌手》等，更在2016年拿下「超級女生」第十三名的亮眼成績！

余姿昀現階段除了忙於商演、活動外，也固定在「浪Live」直播唱歌，渾厚又帶著溫柔的嗓音把粉絲緊緊黏在螢幕前，2018年6月她更拿下「浪Live」所舉辦的「金曲歌手爭霸戰」冠軍，獲得由國際編曲大師兼音樂製作人陶山Skot Suyama量身打造全新單曲《你愛的我愛你》，不僅是余姿昀近兩年再次推出的音樂作品，也讓死忠粉絲敲碗期待。

▲國際編曲大師陶山Skot Suyama（圖右）為浪Live音樂才藝主播余姿昀打造全新單曲。

而另一位踢館高手、同樣也是「浪Live」主播的劉玉婷，在踢館賽中讓所有人一聽驚豔，但其實國、台語歌曲她都能輕鬆駕馭，因此被廣大粉絲譽為「雙聲帶歌后」，曾是2015年《明日之星》選秀節目冠軍，也受邀參加各種商業、校園演出活動。2017年成為「浪Live」音樂才藝主播後，成功創造百萬粉絲經濟。受到粉絲喜愛的她，更拿下2018年9月《金曲歌手爭霸戰》冠軍，成功獲得全能音樂人許書豪打造單曲的機會。

劉玉婷對於個人單曲有源源不絕的靈感，與許書豪反覆討論溝通後，首次嘗試在此次新歌《一冬一工》中加入自己的台語創作，希望把握出單曲的機會，完美展現個人實力與歌唱技巧，讓所有粉絲和尚未認識她的人都耳目一新。

▲浪Live音樂才藝主播劉玉婷去年拿下浪Live9月份金曲冠軍，與全能音樂人許書豪（圖右）合作全新單曲，預計2019年3月發行。

才藝直播平台「浪Live」自2018年便斥資千萬發起「直播造星計畫」，並舉辦「金曲歌手爭霸戰」，經過8個月的激烈競賽後，又將於今年三月起推出「浪Live」《Love In Live 女聲力量》音樂企劃，經由比賽獲得圓夢發片機會的主播，將帶著滿滿粉絲的支持，陸續推出全新音樂作品。

直播平台選擇眾多，但「浪Live」全力培育優秀主播不遺餘力，現在已有許多擁有歌唱實力的主播，在「浪Live」的支持下，更相繼推出個人單曲和專輯。「浪Live」透過平台禮物機制和百萬宣傳資源，也替主播們增加大量曝光，持續為懷抱夢想的潛力新星創造舞台！

圓夢的路如今更多元，錯過之前的計畫也別擔心！「浪Live直播造星計畫」不間斷招募有才藝、有夢想、有自信的你加入、成為浪Live主播，讓網友在最短時間內注意到你，一秒就成死忠粉絲，人人都有機會在鎂光燈底下展現最亮眼的自己！

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