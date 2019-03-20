王子倫敦驚失聲！灌2大壺香菜水　照穿4層衣服：對身體很失望

記者盧薇淩／台北報導

當年棒棒堂最年輕的成員「王子」邱勝翊將邁入30歲！在接近而立之年，終於圓夢遠赴嚮往多年時尚之都英國倫敦，並在當地拍攝完成了第一本《Prince Start》寫真雜誌書。不過他好不容易來到了倫敦，卻因為生病完全沒有聲音、不能說話，剛開始幾天只能比手畫腳溝通，無法enioy與大家互動，讓他對自己的身體狀態很失望。

▲王子邱勝翊到英國拍攝。（圖／華研提供）

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除了天天吃藥外，工作人員還在當地買了香菜，每天一早煮二大壺香菜冰糖水讓他喝，希望他早日復聲。超級怕冷的他，外景拍攝時，全身上下貼滿暖暖包，不只身上10個、手握4個和腳底2個，還穿比工作人員多3、4倍衣服，一遇拍攝空檔，他也立刻比手畫腳請工作人員趕快給外套，誇張「怕冷」行徑讓身旁工作人員都覺得驚訝。

▲王子一到倫敦就感冒。（圖／華研提供）

雖然一開始身體微恙，但此行也有意外收穫，透過朋友引薦，喜獲牛津大學音樂系名師George親自指導，上了一堂鋼琴課學習彈奏《Right Here Waiting》一曲。而工作滿檔的他，也宣布4月21日下午3點在三創生活園區5樓舉辦生日音樂會，他也將首次挑戰不插電演唱型態，除了新歌也將演唱棒棒堂時期經典曲目，最後加碼加碼寫真雜誌書全台首場簽書會。



▲王子將舉行生日音樂會。（圖／華研提供）