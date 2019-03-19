26歲有村架純升格當媽！　遇恐龍家長「被逼下跪道歉」

記者蕭采薇／綜合報導

26歲日本女星有村架純升格當媽？！她首次在新作《家族的色彩》挑戰單身母親的角色，有村開玩笑地表示當初收到電影邀約時，心裡一驚：「什麼？我已經到了接演母親角色的年齡了嗎？」

▲《家族的色彩》人氣女星有村架純升格當媽。（圖／天馬行空提供）

儘管如此，有村架純仍表示：「還沒有真正當過母親，也並不是很清楚究竟該如何當一個好母親，但對於自己的戲路隨著年齡，愈來愈寬廣感到非常開心！」有村架純在片中和青木崇高飾演一對年輕夫妻，丈夫的前妻因為難產離世而留下稚子，讓她在成為人妻的同時也升格成為小媽。

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▲《家族的色彩》人氣女星有村架純升格當媽。（圖／天馬行空提供）

故事講述晶（有村架純 飾）的丈夫因為腦出血突然過世了，她帶著與自己沒有血緣關係的兒子來到鹿兒島。片中一場因為繼子在學校和同學打架將對方打傷，雙方家長被叫到學校處理，受傷孩童那方的家長得理不饒人，讓有村架純當場為了沒有血緣的兒子被逼下跪道歉，讓她深切體會：「媽媽果然不是那麼好當的！」

對於能夠接演與自己實際年齡幾乎相同的母親角色，有村表示：「戲路稍稍變廣，我覺得有點開心。希望能藉助同劇演員和工作人員的力量，盡量貼近單親媽媽的努力與心情，打造出一部精采又溫暖的作品。」該片將於3月29日在台上映。