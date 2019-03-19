《失控危城》逼真還原孟買恐攻！　艾米漢默淚崩：拍片現場「人間煉獄」

記者洪文／綜合報導

《以你的名字呼喚我》男神艾米漢默演出新片《失控危城》，改編自2008年印度孟買連環恐攻事件。由於電影營造出的恐怖氛圍極為逼真，他近日受訪以「人間煉獄」來形容拍攝現場，「因為實在太過真實，電影完成後我們見到片中歐伯洛伊主廚的本尊，大家還沒說半句話就直接先哭了出來！」。

▲《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）



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導演安東尼馬拉斯拍攝《失控危城》時為了讓演員更入戲，特地在飯店內的暗處加裝多組音響，拍攝過程中時常冷不防地播放槍殺人質的駭人音效，演員們彷彿隨時身處在槍林彈雨中，各個都不由得繃緊神經、神情沉重。

艾米漢默結束《以你的名字呼喚我》拍攝後，便直接進入《失控危城》劇組：「我前一天才在義大利鄉間騎腳踏車、喝紅酒，隔天就來到孟買，面對橫屍遍野的恐怖景象，還被一群手持AK-47步槍的歹徒追趕，簡直像從天堂掉進地獄，演員們的恐懼都是真實反應。」

這樣「反傳統」的拍攝手法，是導演透過訪談生還者所得到的靈感，營造出「連演員都不知道下一秒會發生什麼事」的臨場感。在片中飾演艾米漢默妻子的英國女星娜贊寧波妮蒂表示：「每天下戲回家，都強烈感到活著真好。」

▲《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供）



果然這種「身歷其境」的體驗，讓《失控危城》在去年多倫多影展首映後便廣獲好評，觀眾直呼「緊張到手心出汗」、「能感覺到強烈的無助感」！男主角戴夫帕托則說：「我很慶幸自己主動接洽演出，因為我真的很希望自己出現在這樣一部電影裡。」

不只演員的情緒感染了電影的每一個細節，《失控危城》如何逼真還原事件場景也是本片的一大看點。一開始，劇組試圖向全球百大奢華飯店「泰姬陵飯店」租借場地，洽詢後發現費用只能以「天價」來形容。

後來《失控危城》劇組立刻決定移師孟買郊區，用一比一完全比照真實陳設的方式重新搭造出飯店細節。此外他們帶著飾演恐怖分子的演員前往孟買最大的CST火車站及濱海漁村進行實景拍攝，一時之間甚至嚇壞車站乘客與當地居民，可見劇組為了真實度下足了功夫。

《失控危城》改編自扣人心弦的真實英雄故事，描述印度金融中心孟買2008年11月發生連環恐怖襲擊事件，當地地標五星級的「泰姬陵飯店」遭一群恐怖分子侵襲，挾持超過上千名旅客與五百名員工，特種部隊卻遲遲未趕往救援。於是，飯店服務生阿爾郡（戴夫帕托 飾）與主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾 飾）決定帶領員工賭上性命守護客人。賓客中，大衛（艾米漢默 飾）與妻子為孩子作出難以想像的犧牲，在這場浴血噩夢中，他們竭盡所能試圖逃出生天。

《失控危城》將於3月29日全台上映。