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《一吻定情》林允修牙前…網讚：更美！　未出道「清純伴娘照」曝光

記者李湘文／綜合報導

大陸女星林允以電影《美人魚》出道，在演藝圈打滾4年多，最近因為跟王大陸一起演出《一吻定情》，再度成為話題人物。有網友翻出林允出道前照片，當伴娘的她青澀卻不失甜美，還帶有少女仙氣，漂亮模樣立刻成為討論話題！

▲林允出道前當伴娘的照片曝光。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲林允跟王大陸一起主演《一吻定情》。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

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▲林允出道前當伴娘的照片曝光。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

▲林允出道後漸漸有了成熟感。（圖／翻攝自微博／林允Jelly）

照片中，林允似乎是擔任朋友婚禮伴娘，穿著一身紫色削肩小禮服，讓及腰長髮柔順地披在身上；另外還有一張她拿著羽毛球拍的照片，同樣顯得清純可人。對比她現在成熟的模樣，有網友感嘆「以前多好看啊」、「素人時期更美」、「特別少女感」，也有人讚「現在一樣美」、「明星時期更有氣質」。

▲林允出道前當伴娘的照片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲林允出道前當伴娘的照片曝光。（圖／翻攝自微博）

▲林允出道前當伴娘的照片曝光。（圖／翻攝自豆瓣）

▲林允出道前的照片曝光。（圖／翻攝自微博）

事實上，林允出道後外型變化大，曾數次被網友質疑整型、磨牙，去年底跟其他網紅一起錄影片，更是被發現「臉變成五邊形」，一度造成熱議。不過，她曾澄清自己沒整牙，只有戴過臨時牙套；粉絲也代為解釋，臉型改變是跟減肥有關，身高169的她在去年減到剩下45公斤，才會讓臉頰看起來變凹。

▲林允臉型被熱議。（圖／翻攝自微博／深夜徐老師）

▲林允去年底因為瘦太多，臉型一度引起討論。（圖／翻攝自微博／深夜徐老師）

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