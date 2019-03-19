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貞子「畢業照」長這樣！　血指甲領證書…網驚：是要成佛嗎

▲「貞子」新電影《貞子》即將上映。（圖／翻攝自推特／貞子） 

▲「貞子」新電影《貞子》5月即將上映。（圖／翻攝自推特／貞子）

記者陳芊秀／綜合報導

日本恐怖片人氣最強大的角色「貞子」又來了。自從1998年《七夜怪談》出現白衣女鬼「貞子」，驚嚇全球影迷之後，每隔數年就會推出「貞子」系列電影，從電影配角躍身第一女主角的貞子，還有社群網站分享日常生活，4月即將是日本學子的畢業季節，為了應景特地曬出照片，沒想到嚇傻大批網友啦！

貞子透過官方推特曬出畢業照，蓋臉的長髮及腰，頭帶黑色學士帽，身穿白衣，雙手拿著畢業證書筒，染血的指甲格外搶眼。她微微彎腰鞠躬，貼文：「給快要畢業的你，真的恭喜了，以後還會有許多相逢和別離的時刻，和大家一起共度的時間，一定會成為邁向人生的力量，『詛咒』你愉快的新生活，也祈禱哦！」

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▲▼貞子曬畢業照，網驚：「是要成佛嗎？」（圖／翻攝自推特／貞子）

▲貞子曬畢業照，網驚：「是要成佛嗎？」（圖／翻攝自推特／貞子）

網友見到「貞子畢業照」則是受驚連連，輪番回應「明明說了一堆好話怎麼最後有被詛咒的感覺」、「貞子妳那邊的畢業是成佛嗎」、「那個證書是被詛咒的證書吧！」也有人好奇貞子畢業「是離開井底的新生活嗎」、「到底是哪裡的畢業」、「貞子真的很貼心」、「帽子很適合妳」、「要是拿了那個證書感覺會被詛咒。」

事實上「貞子」不只曬畢業照成為話題，過去受邀為職棒開球，每次登場總會成為日網焦點。隨著電影新作即將上映，屆時會如何出馬宣傳，也受到影迷期待。

▲「貞子」新電影《貞子》即將上映。（圖／翻攝自推特／貞子）

▲貞子時常透過社群網站分享日常生活。（圖／翻攝自推特／貞子）

▲「貞子」新電影《貞子》即將上映。（圖／翻攝自推特／貞子）

▲「貞子」身為恐怖片經典角色，深獲日本民眾喜愛。（圖／翻攝自推特／貞子）

▲貞子每次為職棒開球，都成為熱門影片。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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