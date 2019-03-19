迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

記者李湘文／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）從17歲就出道，成為許多觀眾心目中的女神，但其實自己也有崇拜多年的偶像，而且到現在還沒能見一面。她近日接受雜誌訪問，坦承從14歲就很喜歡木村拓哉，沒想到在採訪內容曝光後，竟真的得到對方的回應，讓她超驚喜！

▲大S從14歲開始就視木村拓哉為偶像。（圖／翻攝自微博／大S、木村拓哉）

大S接受《時尚COSMO》採訪透露，14歲時看了同學買的日文雜誌，被木村拓哉的外型、身上散發的自信魅力吸引，從此成為粉絲。她努力蒐集雜誌、海報、CD，還存錢跟小S一起去日本自助旅行，就是為了買到更多周邊商品，還開始自學日文，以便更容易了解偶像的訪問內容。

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▲木村拓哉曾跟林志玲合作演出《月之戀人》。（圖／翻攝自網路）

大S坦言，當初進入演藝圈的動力之一，就是希望能見到木村拓哉本人，沒想到過了20幾年還沒機會，「我身邊很多朋友都見過他，我的好朋友林志玲還跟他演過《月之戀人》，或許我就是少了這麼一點幸運。」如果有一天真的見面，她希望是透過共同朋友介紹，大家一起聊天喝酒，「我會當面告訴他我對他的欣賞，以及他從小對我的影響，這是我最大的希望。」

報導曝光後，大S在自己的微博轉發分享，並鼓起勇氣tag對方帳號，告白：「這是我從14歲就欣賞的偶像～」沒想到，木村拓哉本人真的看到了，還用中文回覆：「大S桑，期待以後有機會跟您合作！拓哉。」讓她激動大呼好開心，也許願「若有機會合作，我們來個盡情的幽默演出吧」。

▲大S被偶像木村拓哉翻牌。（圖／翻攝自微博／大S）

見到大S和木村拓哉的對話，不少粉絲都替她感到開心，大呼「我愛豆被翻牌啦」、「恭喜在線追星成功」，但也有人哀怨「什麼時候換我被翻牌」。事實上，羅志祥也曾用日文發微博向木村拓哉告白，同樣被翻牌感謝，興奮到跟粉絲炫耀：「我被翻牌了，各位追星的你們都要加油啊！」讓粉絲哭笑不得。

▲木村拓哉也曾回覆過羅志祥。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）