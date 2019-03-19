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鄭秀文新片搭劉德華狂勾回憶！ 　吐槽任賢齊：越拍越胖

記者李欣容／香港報導

鄭秀文、賴雅妍、李曉峰今（19日）在香港為電影《花椒之味》接受台灣媒體訪問，鄭秀文在劇中飾演大姐「如樹」，再次跟劉德華、任賢齊合作，狂勾粉絲回憶。電影拍攝時，任賢齊正在增肥，後期迅速瘦身讓鄭秀文佩服，她也分享自己保養秘訣，已經維持10年每天跑8公里。

▲▼賴雅妍、鄭秀文、李曉峰 《花椒之味》香港國際影視展。（圖／記者李欣容攝）

▲鄭秀文新片搭劉德華、任賢齊，狂勾粉絲回憶。（圖／記者李欣容攝）

鄭秀文和劉德華螢幕情侶形象鮮明，這次在《花椒之味》劉德華客串成了她的前男友，鄭秀文坦言，「我相信對某種群眾來說，有共同回憶在裡面，尤其是我跟華仔一直在螢幕上一直都是情侶，所以這次他要來演我的前度男友，我覺得找對了人！特別感謝。」

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▲▼ 鄭秀文香港國際影視展《花椒之味》 。（圖／記者李欣容攝）

▲鄭秀文長期養成運動習慣，保持好身材。（圖／記者李欣容攝）

除了劉德華之外，老戰友任賢齊則飾演鄭秀文的現任男友，當時他正為電影《跑馬》增肥，敬業精神讓鄭秀文看了忍不住大笑，「我們看著他一邊拍，一邊胖，我的男朋友就這樣越來越胖了！」

▲▼賴雅妍、鄭秀文、李曉峰 《花椒之味》香港國際影視展。（圖／記者李欣容攝）

▲左起鄭秀文、李曉峰、賴雅妍在 《花椒之味》飾演姊妹。（圖／記者李欣容攝）

但任賢齊也僅花1個半月瘦身成功，昨日見面已經回到正常體態，讓鄭秀文佩服，「這就是做一個演員不單只是演技天賦，還必得有某種意志，可以把你提升到另外一個層次。」

▲▼賴雅妍、鄭秀文、李曉峰 《花椒之味》香港國際影視展。（圖／記者李欣容攝）

▲賴雅妍。（圖／記者李欣容攝）

鄭秀文也分享自己維持身材秘訣，「這麼多年，我維持每天跑八公里，已經十年，可是上個月打破了，因為我弄傷自己膝蓋，但我跟你講我下半身沒用，我就鍛鍊上半身吧！」賴雅妍、王曉書在一旁發出佩服聲音，自嘲，「我跟三妹練嘴皮子，『我們要像大姐一樣哦』說完就閉嘴。」

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鄭秀文, 賴雅妍, 王曉峰, 花椒之味, 劉德華, 任賢齊

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