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擠進百大帥哥榜！陸千億富少「打敗潘瑋柏」原因超狂　網笑：有OO真好

▲▼「中國區最美／最帥100張臉孔」。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰擠進最帥百大榜單。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

美國電影網站《TC Candler》近日公開「亞太區最美／帥100張面孔」排行榜，17日則發表「中國區最美／最帥100張臉孔」排名，其中最帥榜單裡，竟然出現千億富少「王思聰」的影像，更厲害的是，他還以89名打敗第92名的潘瑋柏，讓網友直呼「果然有錢就能變帥」。

據《TC Candler》公開排行，31歲富豪王思聰行事作風相當直爽，加上撒錢不手軟的個性，讓他被封為「國民老公」；這一次不僅進入排名，還戰勝潘瑋柏、胡一天等多位帥哥。他曾在訪問中表示，「我交朋友不在乎有沒有錢，反正都沒有我有錢」，讓網友群起模仿。

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▼潘瑋柏得到第92名。（圖／翻攝自微博）

▲▼「中國區最美／最帥100張臉孔」。（圖／翻攝自微博）

不過他擠進排行的理由是「非常自信很有思想。」讓很多網友笑翻紛紛留言，「有錢的確會讓人變英俊」、「絕對會是C位出道的神顏」、「這是買榜的吧」、「王思聰最帥了！」、「評比網站好沒公信力」、「排行有毒！」。

據悉，王思聰是中國首富萬達集團董事長王健林的獨生子，目前不僅擔任萬達集團的董事，也是北京普思投資有限公司董事長及熊貓TV創始人兼CEO；除了身兼多職外，王思聰的感情生活也相當豐富，曾傳出和中國女演員張予曦交往過，也曾放話說，「等楊冪離婚，我就娶她」，近期王思聰的「出手行動」再次引起外界關注。

▼第一名則是大陸藝人吳京。（圖／翻攝自微博）

▲▼「中國區最美／最帥100張臉孔」。（圖／翻攝自微博）

▼吳亦凡列第3名。（圖／翻攝自微博）

▲▼「中國區最美／最帥100張臉孔」。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

TC Candler, 帥哥, 百大排行, 王思聰, 潘瑋柏, 國民老公

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