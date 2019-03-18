艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

記者李湘文／綜合報導

藝人艾莉絲跟英國外交官馬培迪婚後幸福，但在此之前，其實曾經歷另一段不太順利的婚姻。她18日重提這件往事，回想跟日籍前夫荒木留以離婚後，長達2年都不敢對外公布，心裡也充滿負面情緒，只好在巴黎求助心理醫生，「好幾次當我離開諮詢診療室之後，雙腿無力，蹲坐在路邊放聲大哭。」

▲艾莉絲談起離婚後的心情。（圖／翻攝自臉書／艾莉絲 X IRIS）

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艾莉絲曾在東京留學，2011年跟交往2個月的荒木留以閃婚，並生下女兒梨梨，但因為文化差異等問題，在2015年10月悄悄離婚。她當時隱瞞消息，獨自帶著女兒到法國生活，好幾次被問到婚姻狀態，都只能輕描淡寫地迴避，因為自己根本還沒有準備好，深怕說出來就會崩潰。

▲艾莉絲離婚後，獨自帶女兒到法國生活。（圖／翻攝自臉書／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲18日在臉書分享心情，回憶起離婚後在巴黎的生活，雖然照樣社交、運動、經營事業，但心底其實仍充滿憤怒、憂傷、失望、恐懼等負面情緒，也無法坦然公布離婚，「還是會害怕輿論的殺傷力，還是無法坦然面對婚姻的失敗。甚至，我清楚知道，我對於愛情和異性，已回不到當初的勇敢。」

為了讓自己變好，艾莉絲決定尋求專業人士幫忙，在巴黎找了一位心理醫師，進行約1個月的對談諮詢。她坦言：「那是一段很不容易的過程，必須要面對很多深埋已久的傷痛，必須要釋放情緒裡的憤怒。好幾次當我離開諮詢診療室之後，雙腿無力，蹲坐在路邊放聲大哭。」但也因為這段經歷，她終於能夠面對自身，鼓起勇氣公布離婚消息，邁入人生下一階段。

▲艾莉絲如今跟英國外交官結婚，重新擁有幸福婚姻。（圖／翻攝自臉書／艾莉絲 X IRIS）

因為看到臉書動態回顧，艾莉絲回想起這段自我治療的時間，忍不住感慨：「其實只想跟每個受過傷的妳說，冬天過了，春天一定會再來的。我們的勇敢，不是來自於逞強，而是因為我們能夠接受自己，接受自己的軟弱，接受自己的不完美。」一番話也令不少網友感動「真心為妳開心」、「雨過總會天晴」。