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葉星辰曬健身照！「倒三角」超MAN背肌藏不住　網驚：是不是替身

記者韓景樺／綜合報導

藝人葉星辰外貌甜美可愛，過去曾與男星張立昂搭檔演出《三明治女孩的逆襲》，劇中角色完美呈現了職場女性可能面臨的無奈，因而獲得許多劇迷的共鳴與喜愛。螢光幕前好久不見的她18日透過社群分享近況，意外曝光自己健身後的「壯碩」成果，也讓網友們大為驚訝。

▲▼葉星辰熱愛運動，也經常在IG上傳健身照。（圖／翻攝自IG／葉星辰）

▲葉星辰熱愛運動，也經常在IG上傳健身照。（圖／翻攝自IG／葉星辰）

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葉星辰2018年拍完《三明治女孩的逆襲》和《你好，幸福》後，就少在小螢幕前露臉，沒拍戲的期間，她仍經常透過社群網路分享自己的生活點滴，也讓人發現她活潑健康的一面。

熱愛運動的她，不只勤奮練習游泳，被網友誇讚是美人魚；平日更經常上健身房鍛鍊，讓人見識到養成好身材的努力一面。18日葉星辰在個人Instagram發文「#只為更壯」，並分享了一張健身照，只見背對鏡頭的她戴著黃色鴨舌帽，身穿黑色背心，雙手因為操作健身器材而高舉，也因此露出了結實的手臂與背部肌肉。

照片PO出後，網友們忍不住驚呼連連，有人忍不住誇獎她的背影超正、超厲害，但也有另一派網友幽默質疑「這是不是替身啊」、「沒看封面圖還真以為是男的」，更笑說這三角背肌「是想當舉重國手吧？」，甚至問她「腋下在哪裡」，帥氣健身照也意外引發熱議。

▲▼葉星辰熱愛運動，也經常在IG上傳健身照。（圖／翻攝自IG／葉星辰）

▲▼葉星辰熱愛運動，也經常在IG上傳健身照。（圖／翻攝自IG／葉星辰）

▲葉星辰18日在IG上傳的健身照片，露出超結實的手臂肌肉，引發網友驚嘆。（圖／翻攝自IG／葉星辰） 

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

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