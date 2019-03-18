劉曉慶63歲「美腿線條」超逼人！　穿小短褲現身…網一看跪了：會害羞

記者李湘文／綜合報導

大陸資深演員劉曉慶有「不老女神」之稱，雖然已經63歲，但因為持之以恆地運動，仍保有健康曲線和年輕外貌。她近日也透過微博，分享外出運動時拍下的照片，穿著短褲露出一雙美腿，展現驚人的好身材，讓年輕網友都自嘆不如！

▲劉曉慶有「不老女神」之稱。（圖／翻攝自微博／劉曉慶）

照片中，劉曉慶穿著一身休閒服裝，戴鴨舌帽、墨鏡坐在路邊長椅上，正專心地低頭滑著手機。她幽默替這張照片加上說明：「不要看手機太久，手機會害羞。」然而照片裡最引人注目的不是手機，而是她穿短褲露出的緊實美腿，吸引許多網友驚呼「粉絲看妳也會害羞」、「劉老師體型太美了」、「神仙曲線」、「身材真的超級好」。

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▲劉曉慶腿部線條讓粉絲自嘆不如。（圖／翻攝自微博／劉曉慶）

劉曉慶原本就以熱愛運動聞名，喜歡騎單車、游泳、打羽毛球，身體特別好，62歲的時候還能挑戰4000公尺高空跳傘，讓人佩服。她曾分享自己的凍齡秘訣，就是均衡飲食再加上適當鍛鍊身體，另外保持好心態也很重要，「還有一點就是很快樂，心裡很透明。」簡單的幾個要點讓她一直保持年輕。

▲劉曉慶長期運動、保持愉快心情，正是直到63歲還健康凍齡的秘訣。（圖／翻攝自微博／劉曉慶）