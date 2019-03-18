滑雪痴！瑞瑪席丹「重摔腦震盪」尾椎歪　四層護韌帶舊傷照滑

記者盧薇淩／台北報導

瑞瑪席丹（Rima Zeidan）推出首張創作專輯《你 知不知道》大獲好評，30日下午在板橋大遠百，舉辦個人首場簽唱會，她日前趁宣傳期告一段落，赴日本進行紓壓的滑雪之旅，返台後全身果然充滿電力，投入簽唱會的準備中，雖然她說：「簽唱會讓我緊張、非常緊張、無以言喻的緊張！」她為自己安排了歌唱、運動課程，並在家練習呼吸，希望把最好的表演呈現給粉絲。

▲瑞瑪席丹去日本滑雪 。（圖／愛貝克思）



「金馬54」最佳新演員瑞瑪席丹，以獨特的嗓音和創作觀點，受到愛貝克思青睞，推出首張創作專輯《你 知不知道》，近期又以專輯中的《靜靜》為綺拉奈特莉主演的好萊塢大片《情.敵》擔任中文版主題曲。曾受過金馬獎肯定的她，被問及未來是否能夠為藝術犧牲？她坦言如果電影的藝術質感好，會再考慮裸露。



瑞瑪席丹農曆年後跟公司請了幾天假，到日本湯澤滑雪，她穿運動內衣滑雪，展現健康自然本色，被問在零度以下的氣候不會冷嗎？她笑回：「在雪地裡滑雪其實很熱，所以大外套裡有幾天都穿著運動內衣而已。」雖然裝扮「清涼」，但卻非常重視安全，呼籲大家滑雪一定要戴安全帽，並以自己去年第一次滑雪為例，「我上次摔好幾次都摔到頭，還因此有點輕微腦震盪。」又說：「就是因為有戴（安全帽），所以還好！」並分享今年滑雪也很「慘烈」，本來預計滑5天，但因為頻頻跌倒，到第四天腳就已痛到不行，「一半以上都在摔，回去覺得屁股一直有陣痛，才發現尾椎有點小歪。」

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▲瑞瑪席丹滑雪狂摔，造成輕微尾椎歪斜 。（圖／愛貝克思）



瑞瑪席丹被公司笑稱「拼命三娘」，明明腳已經有傷卻還是「趴趴造」，嘗試高難度滑雪，她也苦笑：「我的腳第一天滑就非常痛。」但自己又愛冒險，於是只能規定前置動作要做得非常的足，「每天要提早半小時起床，來個四重保護！」首先是把兩腳膝蓋韌帶斷掉的地方貼好上肌貼，貼好後再穿護膝，護膝之外再穿防摔褲，最後才穿上正常的褲子！」她也笑說：「雖然看起來滑得很盡情，但其實腦海裡一直想著『膝蓋膝蓋膝蓋、韌帶韌帶韌帶』！」苦笑：「做很多動作都怕怕的！」