89kg厚片女告白高帥男被拒狂酸！發狠1.5個月鏟24kg變長腿正妹..吸5男追

▲楊上昀短短一個半月甩肉24公斤 。（圖／意林有限公司）

記者盧薇淩／台北報導

從小就有表演慾、立志想當歌手的新人楊上昀，為了克服天生肉肉女的障礙及歧視，讓自己從「大尺碼」的89公斤身材，在一個半月內減剩65公斤。提到減肥歷程，她曾為了瘦身吃減肥藥、禁食甚至生吞蟲卵，沒想到引發猛爆性肝炎，後來她找對正確方式，吃水煮餐及一天運動4小時才順利剷肉，也在IG分享「棉花糖女」穿搭心得文，目前已有2萬人粉絲。

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▲楊上昀甩肉變正妹。（圖／意林有限公司）

今年23歲，被唱片公司以「美力女孩」稱號出道的新人楊上昀（Joyce），從小就有表演慾，參加合唱團、學揚琴，還曾參加《超級星光大道〉及《超級偶像》海選。但打從學生時期就是「厚片女」身材，國中時期最胖曾到108公斤，也常因體型受到同學以「粉紅豬」、「油膩膩」等言語嘲諷。

當時她嘗試減肥，吃減肥藥、節食、催吐，高中時更聽了同學建議，買了「蟲卵減肥藥」來吃，只因聽信吃蟲卵到肚裡，蟲會吃掉脂肪，沒想到吞了兩顆後竟然猛爆性肝炎發作，送醫院躺了兩個多禮拜，「雖然瘦了，但也把身體搞壞掉，得不償失！」

▲楊上昀國中曾胖到108公斤 。（圖／意林有限公司）

「哪朵玫瑰沒有荊棘？最好的報復是美麗，最美的盛開是反擊。」蔡依林《玫瑰少年》歌詞這樣寫著。

大三升大四那年，楊上昀下定決心好好減肥，動力來自於暗戀一位男生，他是學生會長，高帥又萬人迷，兩人原本是好友，但某天楊上昀告白後，卻收到了「好人卡」拒絕，她心碎說：「雖然我知道結果會是這樣，但我比較難過的是同學的冷嘲熱諷，說我配不上他、沒照鏡子看自己長什麼樣，但也因為這些酸言刺激，才讓我決定努力減重。」

楊上昀下定決心減重，在短短一個半月甩肉24公斤，現在168公分、65公斤，她也分享魔鬼減重方式：每天早上7點起床、11點睡覺，一天喝3000c.c的水；一天運動4小時，跑步、有氧拳擊、重訓、踩飛輪各1小時；一天只吃午餐 ，只吃水煮雞胸肉跟水煮紅肉，不喝飲料及吃甜食。也因為吃得少容易造成排便困難，為清空腸胃，她則會搭配每朝健康綠茶加優酪乳。

▲楊上昀（右）因心儀男生決心減肥。（圖／意林有限公司）

脫胎換骨後，除了知名網拍工作找上門，回到學校後，同學認不得她，當初告白被打槍還受酸言、異性緣極差沒人追的她笑說，大四那年竟同時有5個男生上門追求，這也讓她堅定要持續減肥人生。由於平常對於穿搭有一套，她在IG上開粉專帳號示範「肉肉女穿搭術」，分享自己的減肥過程及服裝造型，沒想到引來女性網路雜誌邀約訪問，粉絲數從原本3千多人爆增到快兩萬人，鼓舞不少人。

近日楊上昀推出《美力女孩》EP，由她自己作詞，創作背後的正能量更打動知名網紅反骨男孩酷炫，跨刀為她Rap並親自填詞，而楊上昀為了克服肢障問題，向自己的偶像渡邊直美看齊，更親赴韓國一個月接受少女時代、TWICE等御用頂尖舞蹈團隊「1 million Dance Studio」的魔鬼訓練。

▲▼楊上昀剷肉後脫胎換骨，近期發新EP找酷炫合作。（圖／意林有限公司）