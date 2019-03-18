《只為遇見你》4集喇舌3次甜炸！　3月陸劇「中港台女神」為愛大車拼

▲3月陸劇是中港台女神大車拼的一個月。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

3月陸劇追什麼？陸劇每個月都有新劇開播，讓追劇粉絲忙到得抄筆記啦！而3月最大話題新劇，包括奪下口碑網站「豆瓣」8.5高分的寫實劇《都挺好》，加上香港女星文詠珊主演的《只為遇見你》，光是開播4集男女主角就激吻4次，甜度吸睛，月底還有鄭爽《青春斗》開播，《ETtoday娛樂星光雲》整理以下話題新劇開播日，一次掌握動向！

※都挺好／3月1日

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▲《都挺好》寫實題材博得高評價。（圖／翻攝自微博）

《都挺好》是《琅琊榜》製作公司「正午陽光」的新作，製作人是侯鴻亮，故事改編自阿耐的同名小說，描述職場女強人「蘇明玉」從小不受家人疼愛，在孤獨扭曲的家庭環境下長大成人，直到媽媽憂鬱症離世，蘇家的3兄妹為了扶養父親大傷腦筋，也帶出3兄妹各自的生活苦惱。背負家庭辛酸的女主角由姚晨飾演，楊祐寧是暖男廚師，兩人曖昧互動成了追劇焦點，再加上凍齡女神田麗和張晨光扮演夫妻，讓寫實劇每天都衝上熱搜話題。

▲女強人姚晨和扮演廚師的楊祐寧，曖昧互動吸睛。（圖／翻攝自微博）

▲田麗在《都挺好》凍齡美貌成為熱搜人物。（圖／翻攝自微博）



▲《都挺好》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）



※只為遇見你／開播日：3月10日

▲《只為遇見你》描述以珠寶業為舞台的愛情故事。（圖／翻攝自微博）

3月中港台女神輪番登場！《只為遇見你》改編自未再的小說《潔身自愛》，描述珠寶設計師高潔，和珠寶富三代于直的愛情故事。香港女星文詠珊因《九州·海上牧雲記》的「盼兮」一角走紅，男主角是《老九門》扮演「張副官」的張銘恩，劇中兩人在泰國相遇，分散後又在上海重逢，光是前4集就有3場吻戲，近距離拍攝更是甜度破表，感情互動成為該劇最大看點。

▲《只為遇見你》開播4集，男女主角就親3次。（圖／翻攝自微博）

▲《只為遇見你》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※愛上北斗星男友／開播日：3月13日

▲《愛上北斗星男友》是奇幻愛情。（圖／翻攝自微博）

張銘恩因《老九門》的「張副官」一角走紅，3月除了《只為遇見你》，還有網路劇《愛上北斗星男友》同時播出，曝光率極高。他在《北斗星男友》扮演來自外星球的神秘男子，因為一段3000年前的愛戀，拯救心愛的人修改命運，沒想到對方卻少了「愛情能量」，故事走奇幻愛情風，女主角是徐璐，加上另一部戲搭檔文詠珊，2對螢幕CP帶給觀眾截然不同的印象。

▲《愛上北斗星男友》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※青春斗／開播日：3月24日

▲鄭爽《青春斗》以女性奮鬥為主題。（圖／翻攝自微博）

鄭爽因《微微一笑很傾城》成為國民級女神，儘管選擇「放飛自我」率性做自己，一律全素顏示人，甜美自然的形象仍深植人心。她一年推出1到2部新作，繼《我的保姆手冊》之後，馬上又有《青春斗》播出，故事描述5個大學閨蜜的奮鬥人生，經歷各種工作、愛情挫折，不斷抗爭找到改變命運的力量，相較於過去偏重愛情高甜的題材，女神這次挑戰社會寫實題材。





▲《青春斗》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）